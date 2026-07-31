Η περίπτωση του Φλόρες δείχνει ότι η μακροζωία μπορεί να συνδέεται περισσότερο με την απλότητα της ζωής παρά με τον πλούτο.

Ο Χοσέ Φλόρες ζει σε ένα λιτό ξύλινο σπίτι στην επαρχία Γκουανακάστε της Κόστα Ρίκα, χωρίς ανέσεις και με ελάχιστα οικονομικά μέσα. Παρά τη φτώχεια του, στα 119 του χρόνια βρίσκεται σε καλή σωματική και πνευματική κατάσταση, γεγονός που έχει κινήσει το ενδιαφέρον ειδικών, που προσπαθούν να πιστοποιήσουν αν είναι ο γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος στον κόσμο.

Σύμφωνα με το ληξιαρχείο της Κόστα Ρίκα, ο Φλόρες γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 1907. Εάν η ηλικία του επιβεβαιωθεί από τον διεθνή οργανισμό Gerontology Research Group (GRG), θα ξεπεράσει κατά περισσότερο από δύο χρόνια τη σημερινή γηραιότερη εν ζωή γυναίκα, την Βρετανίδα Έθελ Κάτερχαμ, που είναι 116 ετών, και θα πλησιάσει το ιστορικό ρεκόρ της Γαλλίδας Ζαν Καλμάν, η οποία έζησε 122 χρόνια και 164 ημέρες.

Παρά την προχωρημένη ηλικία του, ο Φλόρες εξακολουθεί να χαμογελά, να κοιμάται καλά, να τρέφεται με απλά παραδοσιακά φαγητά και να απολαμβάνει τις καθημερινές του στιγμές. Αντιμετωπίζει προβλήματα ακοής και δυσκολεύεται να περπατήσει λόγω της φθοράς στα γόνατα, όμως εξακολουθεί να βγαίνει καθημερινά από το σπίτι του με τη βοήθεια «πι», για να απολαύσει τον καθαρό αέρα και να κάνει παρέα με τους γείτονές του.

Ζωή γεμάτη δυσκολίες αλλά και απλότητα

Η ζωή του μόνο εύκολη δεν ήταν. Εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του, έχασε τον πατέρα του σε μικρή ηλικία και μεγάλωσε με τη γιαγιά του. Από παιδί εργαζόταν στα χωράφια, ενώ ως έφηβος μετακόμισε στις φυτείες μπανάνας στον νότο της χώρας, όπου δούλευε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Αργότερα δημιούργησε οικογένεια, όμως ποτέ δεν κατάφερε να αποκτήσει δική του γη ή οικονομική άνεση. Σήμερα ζει με την εγγονή του, Έλεν, η οποία έχει αναλάβει τη φροντίδα του, παρά τις οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας.

Η ίδια υπογραμμίζει ότι ο παππούς της παραμένει ενεργό μέλος της οικογένειας και συμμετέχει στις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή και την περιουσία του. Όπως λέει, πολλοί αντιμετωπίζουν τους ηλικιωμένους σαν «έπιπλα», όμως εκείνος συνεχίζει να έχει λόγο και αξιοπρέπεια.

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Όταν τον ρωτούν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας του, η απάντησή του είναι απλή: «Να δουλεύεις πολύ, να εμπιστεύεσαι τον Θεό και να τρως υγιεινά».

Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο τρόπος ζωής του συνδέεται με τα χαρακτηριστικά της «Μπλε Ζώνης» της χερσονήσου Νικόγια, μιας περιοχής που έχει γίνει γνωστή για τη μεγάλη συγκέντρωση αιωνόβιων κατοίκων. Η διατροφή βασισμένη σε φυσικά προϊόντα, η καθημερινή σωματική δραστηριότητα, οι στενοί οικογενειακοί δεσμοί, η έντονη κοινωνική ζωή και η θρησκευτική πίστη θεωρούνται βασικοί παράγοντες που ευνοούν τη μακροζωία.

Παρόλα αυτά, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική εξήγηση. Η γενετική, ο τρόπος ζωής και οι κοινωνικές σχέσεις φαίνεται να λειτουργούν συνδυαστικά.

Η διαδικασία διεθνούς πιστοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους ειδικούς να θεωρούν ιδιαίτερα αξιόπιστα τα ληξιαρχικά και εκκλησιαστικά έγγραφα που αποδεικνύουν την ημερομηνία γέννησης του Φλόρες. Αν η ηλικία του αναγνωριστεί επίσημα, θα καταγραφεί ως ο γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος στον κόσμο, αποτελώντας ένα μοναδικό παράδειγμα ανθρώπινης αντοχής, αλλά και μια υπενθύμιση ότι η μακροζωία μπορεί να συνδέεται περισσότερο με την απλότητα της ζωής παρά με τον πλούτο.

Με πληροφορίες από english.elpais.com