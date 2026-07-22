Η μακροζωία δεν εξαρτάται από την τέλεια προπόνηση, αλλά από τη δημιουργία ενός τρόπου ζωής όπου η κίνηση αποτελεί φυσικό μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το να περνάνε πολλές ώρες στο γυμναστήριο ή να κάνουν απαιτητικές προπονήσεις είναι το μυστικό για να ζήσουν περισσότερα χρόνια. Ωστόσο, ο ερευνητής Νταν Μπούτνερ, ο οποίος έχει μελετήσει τις μακροβιότερες κοινότητες του πλανήτη, υποστηρίζει ότι τα στοιχεία δείχνουν κάτι διαφορετικό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όσοι φτάνουν σε προχωρημένη ηλικία διατηρώντας καλή υγεία συνήθως δεν γυμνάζονται συστηματικά. Αντίθετα, ενσωματώνουν την κίνηση στην καθημερινότητά τους, χάρη σε έναν τρόπο ζωής που τους κρατά ενεργούς σχεδόν χωρίς να το επιδιώκουν.

Τι είναι οι «Μπλε Ζώνες» και γιατί οι κάτοικοί τους ζουν περισσότερο

Οι «Μπλε Ζώνες» είναι περιοχές του κόσμου όπου καταγράφεται ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός ανθρώπων που φτάνουν ή ξεπερνούν τα 100 χρόνια ζωής. Για δύο δεκαετίες, ο Μπούτνερ μελέτησε κοινότητες στην Ιαπωνία, την Ιταλία, την Κόστα Ρίκα, την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναζητώντας τις συνήθειες που συνδέονται με τη μακροζωία.

«Οι άνθρωποι που ζουν περισσότερο κινούνται με φυσικό τρόπο. Δεν ασκούνται με την κλασική έννοια, αλλά ζουν σε περιβάλλοντα όπου κάθε μετακίνηση σημαίνει περπάτημα, έχουν κήπους πίσω από τα σπίτια τους και δεν διαθέτουν όλες τις μηχανικές ανέσεις που περιορίζουν την κίνηση», ανέφερε.

Επιπλέον, δήλωσε ότι αυτά τα άτομα περπατούν περίπου 10.000 έως 12.000 βήματα την ημέρα χωρίς να έχουν προγραμματίσει κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα προπόνησης.

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Οι δύο συνήθειες που προτείνει ο Μπούτνερ

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν δύο απλές δραστηριότητες που μπορούν να ενταχθούν εύκολα στην καθημερινή ζωή: το περπάτημα και η κηπουρική.

«Ένας καθημερινός περίπατος προσφέρει περίπου το 90% των οφελών της προπόνησης για μαραθώνιο», υποστήριξε.

Όσον αφορά την κηπουρική, εξήγησε ότι απαιτεί κινήσεις όπως το σκύψιμο, το τέντωμα, το σήκωμα αντικειμένων και τη συνεχή μετακίνηση, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση του στρες και ενισχύει την επαφή με φρέσκα τρόφιμα.

Το μυστικό της μακροζωίας βρίσκεται στον τρόπο ζωής

Για τον ειδικό, η μακροζωία δεν εξαρτάται από την τέλεια προπόνηση, αλλά από τη δημιουργία ενός τρόπου ζωής όπου η κίνηση αποτελεί φυσικό μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων.

«Αν θέλετε να ζήσετε περισσότερο χωρίς να πηγαίνετε στο γυμναστήριο, αυτοί είναι δύο αποτελεσματικοί και πολύ απλοί τρόποι. Οι άνθρωποι με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στον κόσμο δεν ασκούνται: ζουν σε περιβάλλοντα που τους ενθαρρύνουν να κινούνται με φυσικό τρόπο», σημείωσε.

Και κατέληξε: «Περπατήστε περισσότερο, φρόντισε έναν κήπο και αυξήστε τις πιθανότητες να φθάσετε σε προχωρημένη ηλικία με καλή υγεία».

Με πληροφορίες από tn.com.ar