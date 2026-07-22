Νέο πλαίσιο για τη χορήγηση επιδομάτων κινδύνου στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη προσδιορίζει το ύψος, τους δικαιούχους, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής σειράς επιδομάτων, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων το ιπτάμενο προσωπικό, τους ανιχνευτές και εξουδετερωτές βομβών, τους συνοδούς αστυνομικών σκύλων, το προσωπικό της ΕΚΑΜ και των Μονάδων Αποκατάστασης Τάξης.

Τι προβλέπει η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση, στους ανιχνευτές και εξουδετερωτές βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών προβλέπεται μηνιαίο επίδομα που διαμορφώνεται ανάλογα με τον βαθμό. Το ποσό ξεκινά από 600 ευρώ για τους αστυφύλακες και φτάνει έως τα 1.000 ευρώ για Αστυνομικούς Διευθυντές και ανώτερους αξιωματικούς. Αντίστοιχο επίδομα χορηγείται και στους συνοδούς σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και για άλλους προβλεπόμενους ελέγχους.

Για το προσωπικό της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας προβλέπεται η χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος σε ποσοστό 50%, ανάλογα με τον βαθμό, ενώ παράλληλα θεσπίζεται ξεχωριστό μηνιαίο επίδομα ΕΚΑΜ ύψους 141,92 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις Μονάδες Αποκατάστασης Τάξης, το προσωπικό που υπηρετεί στις Υπηρεσίες Αστυνομικών Επιχειρήσεων δικαιούται μηνιαίο επίδομα ειδικών συνθηκών ύψους 150 ευρώ. Το ίδιο επίδομα καταβάλλεται σε ποσοστό 50% στο προσωπικό που συγκροτεί Διμοιρίες Υποστήριξης στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.

Ιδιαίτερες προβλέψεις περιλαμβάνονται και για το πτητικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. Το πτητικό επίδομα εξαμήνου συνδέεται με τη συμπλήρωση 30 ωρών πτήσης ανά εξάμηνο, ενώ προβλέπεται και πτητικό επίδομα 18μήνου για τεχνικό προσωπικό που συμμετέχει σε δοκιμαστικές ή άλλες διατεταγμένες πτήσεις και συμπληρώνει 30 ώρες πτήσης μέσα σε διάστημα 18 μηνών.

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Παράλληλα, το πτητικό επίδομα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο για το απαραίτητο πλήρωμα που συμμετέχει σε πτήσεις με εναέρια μέσα πυρόσβεσης, ανεξαρτήτως τύπου και βάρους του αεροσκάφους ή του ελικοπτέρου.

Αποχή από την υπηρεσία

Η απόφαση προβλέπει επίσης συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη διατήρηση των επιδομάτων σε περιπτώσεις αποχής από την υπηρεσία. Για το προσωπικό που δικαιούται επιδόματα λόγω ειδικών και επικίνδυνων καθηκόντων, η καταβολή μπορεί να συνεχιστεί για διάστημα έως τριών μηνών, όταν η απουσία σχετίζεται με νοσηλεία, πάθηση ή αναρρωτική άδεια εξαιτίας τραυματισμού κατά την εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαιδευτικής άσκησης.

Η πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση από τις νέες ρυθμίσεις υπολογίζεται για το 2026 σε περίπου 1,14 εκατ. ευρώ, ποσό στο οποίο περιλαμβάνονται και αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου έως το τέλος Δεκεμβρίου 2025. Για το 2027 και τα επόμενα έτη η πρόσθετη ετήσια δαπάνη εκτιμάται σε περίπου 913.000 ευρώ.