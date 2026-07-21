Δείτε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών του Eurojackpot.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot συνεχίστηκαν το βράδυ της Τρίτης (21/7), με χρηματικό έπαθλο 59 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 4, 8, 10, 17, 37. Τζόκερ είναι οι αριθμοί 5, 7.

Eurojackpot: 5 δελτία κερδίζουν από 319.030 ευρώ - Ο πίνακας κερδών

Στην αποψινή κλήρωση σημειώθηκε νέο τζακ ποτ. Πέντε τυχεροί κερδίζουν από 319.030 ευρώ και τέσσερα δελτία παίρνουν από 224.897,60 ευρώ.

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Eurojackpot: Πώς γίνεται η εξαργύρωση δελτίου

Υπενθυμίζεται πως το Eurojackpot είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο οποίο συμμετέχουν 19 χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα. Η κλήρωση γίνεται κάθε Τρίτη (21:15) και Παρασκευή (21:00). Οι συμμετοχές για τις κληρώσεις τόσο της Τρίτης, όσο και της Παρασκευής, κλείνουν στις 19:00. Το σύστημα για νέες συμμετοχές και έναρξη πληρωμών ανοίγει στις 23:00.

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000 ευρώ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Allwyn, αλλά και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000 ευρώ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.