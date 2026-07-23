Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται οι υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ιδιωτικών οχημάτων και φορτηγών.

Αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ακτοπλοΐας πραγματοποίησε στις 22 και 23 Ιουλίου η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας για ενδεχόμενες πρακτικές που περιορίζουν τον ανταγωνισμό.

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται οι υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ιδιωτικών οχημάτων και φορτηγών, με την ανεξάρτητη αρχή να διερευνά πιθανές οριζόντιες συμπράξεις μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, ενδεχόμενες συμφωνίες για κατανομή αγορών και καθορισμό τιμών, καθώς και πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης μέσω τιμολογιακών ή άλλων πρακτικών.

Τι διευκρινίζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διευκρινίζει ότι η πραγματοποίηση των ελέγχων δεν σημαίνει ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε παράνομες πρακτικές και δεν προδικάζει την τελική έκβαση της έρευνας. Στόχος είναι η συλλογή στοιχείων που θα επιτρέψουν να διαπιστωθεί εάν έχουν υπάρξει παραβάσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η Επιτροπή έχει ήδη στρέψει το ενδιαφέρον της στις συνθήκες ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα. Στο πλαίσιο της σχετικής κλαδικής έρευνας έχουν αναδειχθεί ζητήματα που συνδέονται με την ανάγκη επαναξιολόγησης του ρυθμιστικού πλαισίου, αλλά και με τον εκσυγχρονισμό του ακτοπλοϊκού στόλου και των λιμενικών υποδομών.

Αυστηρές συνέπειες

Ιδιαίτερα αυστηρές μπορεί να είναι οι συνέπειες σε περίπτωση που διαπιστωθεί συμμετοχή επιχειρήσεων σε καρτέλ για τον καθορισμό τιμών, ποσοτήτων ή την κατανομή πελατών. Η νομοθεσία προβλέπει σημαντικά διοικητικά πρόστιμα για τις επιχειρήσεις, ποινικές κυρώσεις για τα υπαίτια φυσικά πρόσωπα, καθώς και αποκλεισμό από δημόσιους διαγωνισμούς και συμβάσεις παραχώρησης για χρονικό διάστημα τριών ετών.

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