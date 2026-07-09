Η Επιτροπής Ανταγωνισμού διεξάγει έρευνα για πιθανό συντονισμό τιμών και εκπτώσεων.

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού βρίσκεται υπόθεση που αφορά τον κλάδο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, με την Αρχή να εξετάζει ενδεχόμενες αντιανταγωνιστικές πρακτικές στο πλαίσιο λειτουργίας δικτύου φροντιστηρίων. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε την κατά προτεραιότητα εξέταση της υπόθεσης και την ανάθεσή της σε αρμόδιο Εισηγητή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν. 3959/2011.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από ανώνυμες πληροφορίες που έφτασαν στην ΕΑ και αφορούν πιθανές παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού, όπως προβλέπονται από το άρθρο 1 του Ν. 3959/2011 και το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Επιτροπή, στο πλαίσιο της διερεύνησης πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικός επιτόπιος έλεγχος σε επιχείρηση του κλάδου στις 30 Απριλίου 2025. Από την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, προέκυψαν ενδείξεις για πιθανές κάθετες συμπράξεις σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική του δικτύου.

Συγκεκριμένα, εξετάζεται εάν υπήρξαν πρακτικές που αφορούν τον καθορισμό ελάχιστων τιμών για εκπαιδευτικές υπηρεσίες, τη διαμόρφωση ενιαίων τιμοκαταλόγων διδάκτρων, καθώς και τον περιορισμό του ύψους των εκπτώσεων που μπορούν να προσφέρονται.

Όπως αναφέρεται από πλευράς Επιτροπής Ανταγωνισμού «από τη συνδυαστική αξιολόγηση των στοιχείων που συλλέχθηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο, προκύπτουν ενδείξεις ύπαρξης κάθετων συμπράξεων για τον καθορισμό ελάχιστων τιμών των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο λειτουργίας δικτύου φροντιστηρίων και καθορισμού ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής μέσω της κατάρτισης και κοινοποίησης τιμοκαταλόγων διδάκτρων, καθώς και καθορισμού ανώτατου ποσοστού εκπτώσεων.»

Η ανάθεση της υπόθεσης σε Εισηγητή σηματοδοτεί ότι η διαδικασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και ενεργοποιεί τις προβλεπόμενες προθεσμίες για τη λήψη απόφασης, χωρίς όμως να προδικάζει το αποτέλεσμα. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού υπενθυμίζει ότι βασική αποστολή της είναι η προστασία της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και η αντιμετώπιση πρακτικών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, όπως συμφωνίες ή συντονισμένες ενέργειες μεταξύ επιχειρήσεων που επηρεάζουν τις τιμές ή τις συνθήκες παροχής υπηρεσιών.