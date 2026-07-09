Σαν βόμβα έσκασε η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για πρόστιμο και κλήση σε ακρόαση του Βαγγέλη Λιόλιου καθώς και πρόστιμο και ανάκληση του πιστοποιητικού του Προμηθέα Πατρών, μετά τη σχετική αναφορά που είχε καταθέσει η ΚΑΕ Αμαρουσίου.

Σαν βόμβα έσκασε η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για πρόστιμο και κλήση σε ακρόαση του Βαγγέλη Λιόλιου καθώς και πρόστιμο και ανάκληση του πιστοποιητικού του Προμηθέα Πατρών, μετά τη σχετική αναφορά που είχε καταθέσει η ΚΑΕ Αμαρουσίου.

Η ΕΕΑ αποφάσισε την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ομάδας της Πάτρας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, ενώ παράλληλα προχώρησε στην ανάκληση των αποφάσεων με τις οποίες είχαν εγκριθεί το 2020 οι μεταβιβάσεις των μετοχικών ποσοστών της ΚΑΕ. Παράλληλα, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ στην ΚΑΕ Προμηθέας, ενώ στον Βαγγέλη Λιόλιο επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ.

ΚΑΕ Αμαρουσίου: Να ασκήσει τα θεσμικά του καθήκοντα ο κ. Βρούτσης

Μετά την απόφαση της ΕΕΑ η ΚΑΕ Αμαρουσίου, μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων της, καλεί τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση «να ασκήσει τα θεσμικά του καθήκοντα».

Η ανακοίνωση του Αμαρουσίου

«Στις 6 Απριλίου 2026 αποφασίσαμε με τη διοίκηση της ΚΑΕ Αμαρουσίου , τον Δήμο Στασινόπουλο , τον Ταρνατώρο Θεοφανη , να δώσουμε συνέντευξη Τύπου ,χρησιμοποιώντας νόμιμα αποδεικτικά μέσα , τα γραπτά μηνύματα του Ευάγγελου Λιόλιου, προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προς τον Ηλία Παπαθεοδώρου,που αποδείκνυαν ότι αυτός είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών.

Δεχθήκαμε επιθέσεις, οι οποίες όχι μόνο δεν μας φόβισαν αλλά ενίσχυσαν την πεποίθηση μας ότι ο αγώνας , που μόλις ξεκινήσαμε για την κάθαρση στο χώρο του μπάσκετ,είναι ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ!

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Με απόφαση του αρμόδιου θεσμικού οργάνου , της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού , που προεδρεύει πρωην Εισαγγελέας Εφετών, ο κύριος Ευάγγελος Λιόλιος είναι ο πραγματικός μοναδικός μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών .

Υπάρχει ουσιαστική σύγκρουση συμφερόντων με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Η απόκρυψη ότι είναι ο ουσιαστικός ιδιοκτήτης ομάδας ,που συμμετέχει στο πρωτάθλημα και στο στοίχημα ,συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος και προσβολή του Φίλαθλου Πνεύματος.

Συγκεντρώνουμε στοιχεία τα οποία στο επόμενο διάστημα θα καταθέσουμε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, υπάρχουν αξιόπιστοι άνθρωποι ,που ενόρκως και με στοιχεία θα φωτίσουν πράξεις και σχέσεις, που έχουν ποινικό ενδιαφέρον και αφορούν τη διαιτησία στο μπάσκετ.

Καλούμε τον κύριο Γιάννη Βρούτση , Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, πολιτικό με ήθος και εντιμότητα ,να ασκήσει τα θεσμικά του καθήκοντα .

Τέλος θέλω να ευχαριστήσουμε τον Ηλία Παπαθεοδώρου , ο οποίος είχε το θάρρος, το σθένος να μας βοηθήσει ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια για να αλλάξει προς το καλύτερο ο χώρος στο Ελληνικό Μπάσκετ!».

Λιόλιος κατά Βρούτση: Θεωρούν κάποιοι ότι θα με εκβιάσουν ή θα με εκφοβίσουν

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ πήρε θέση με αφορμή την απόφαση που έλαβε σήμερα η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στην οποία αναφέρεται και ο ίδιος.

«Πολύ σύντομα όλοι οι εμπλεκόμενοι ενώπιον της Δικαιοσύνης θα λογοδοτήσουν», ανέφερε μεταξύ άλλων και έβαλε στην... κουβέντα και τον Γιάννη Βρούτση.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του

«Αλίμονο αν χρησμοποιώντας μια απλή Επιτροπή ( την οποία σέβομαι θεσμικά), της οποίας τα μέλη προτάθηκαν από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, θεωρούν κάποιοι ότι με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις που λαμβάνει αυτή η επιτροπή, θα με εκβιάσουν ή θα με εκφοβίσουν.

Μια Επιτροπή στην οποία, δυστυχώς, κάποια μέλη βρήκαν την ευκαιρία να δώσουν τα διαπιστευτήρια τους για να χτίσουν πολιτική καριέρα στις προσεχείς εκλογές. Πολύ σύντομα όλοι οι εμπλεκόμενοι ενώπιον της Δικαιοσύνης θα λογοδοτήσουν. Αυτή τη στιγμή προέχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα για το Ελληνικό μπάσκετ. Όλα και όλοι στην ώρα τους…

Επισης, προς ενημέρωση του φίλαθλου κοινού και προς αποφυγή παραπληροφόρησης από τους γνωστούς άγνωστους που εδώ και καιρό γίνεται, θα πρέπει να τονιστεί το εξής: Ως Πρόεδρος Ομοσπονδίας έχω το νόμιμο δικαίωμα να είμαι μέτοχος ή ακόμα και να είμαι μέλος στο ΔΣ όποιας ΚΑΕ εγώ επιθυμώ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ασυμβίβαστο ή κώλυμα στον Αθλητικό Νόμο. Προσωπικά δεν το επιθυμούσα γιατί αυτή ήταν η προσωπική μου επιλογή. Αν κάποια στιγμή στο μέλλον επιθυμησω κάτι τέτοιο είναι στη διακριτική μου ευχέρεια να το κάνω. ΚΑΝΕΙΣ απολύτως δεν είναι σε θέση να με υποχρεώσει να το κάνω ή να μου απαγορεύσει το δικαίωμα μου αυτό».