Η παρέμβαση έρχεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και επιχειρεί να δώσει οριστική λύση στις εκκρεμότητες γύρω από τον υπολογισμό των δόσεων και των τόκων.

Σημαντικές ανακατατάξεις φέρνει η νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καθώς για πρώτη φορά θεσπίζεται ρητά η αναδρομική αναγνώριση των επιπλέον ποσών που κατέβαλαν όσοι εξυπηρετούν κανονικά τις ρυθμίσεις τους. Η παρέμβαση έρχεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και επιχειρεί να δώσει οριστική λύση στις εκκρεμότητες γύρω από τον υπολογισμό των δόσεων και των τόκων.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι

Στους μεγάλους ωφελημένους συγκαταλέγονται οι συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργή ρύθμιση και καταβάλλουν κανονικά τις δόσεις τους. Η νέα διάταξη προβλέπει ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν πληρώσει από την έναρξη της ρύθμισης θα αναγνωριστούν αναδρομικά και θα συμψηφιστούν με το υπόλοιπο της οφειλής τους.

Στην πράξη, οι δανειολήπτες αυτοί θα δουν:

Μειωμένες μηνιαίες δόσεις.

Μικρότερη συνολική επιβάρυνση από τόκους.

Συντομότερη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου.

Αυτόματο όφελος χωρίς νέα δικαστική προσφυγή.

Το υπουργείο Οικονομικών παρουσιάζει χαρακτηριστικό παράδειγμα δανείου ύψους 144.500 ευρώ, όπου η μηνιαία δόση μειώνεται από 731 σε 483 ευρώ, ενώ τα επιπλέον 7.440 ευρώ που καταβλήθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου 2024 – Ιουνίου 2026 αφαιρούνται από το υπόλοιπο της οφειλής, οδηγώντας σε ταχύτερη εξόφληση του δανείου.

Οι μεγάλοι χαμένοι

Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται χιλιάδες δανειολήπτες των οποίων οι υποθέσεις έχουν ήδη κλείσει ή οι οποίοι έχουν εκπέσει από τις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη λόγω μη καταβολής δόσεων.

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Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν θα υπάρξει αναδρομικότητα. Σύμφωνα με το σκεπτικό της ρύθμισης, είτε οι οφειλές έχουν ήδη αποπληρωθεί και η κύρια κατοικία έχει διασωθεί, είτε έχουν παραχθεί οριστικά νομικά αποτελέσματα από τη μη τήρηση της ρύθμισης. Η επανεξέταση τέτοιων φακέλων θα δημιουργούσε, όπως υποστηρίζεται, σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα, καθώς θα απαιτούσε την επαναλειτουργία χιλιάδων παλαιών υποθέσεων.

Έτσι, όσοι:

Έχουν ολοκληρώσει τη ρύθμιση και έκλεισαν την υπόθεσή τους.

Έχουν χάσει την προστασία λόγω πολυετούς αθέτησης πληρωμών.

Δεν διαθέτουν πλέον ενεργή ρύθμιση.

δεν θα λάβουν κανέναν συμψηφισμό ή επιστροφή ποσών, παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως κατέβαλαν στο παρελθόν δόσεις με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού.

Η αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης έχει και σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα. Το υπουργείο εκτιμά ότι μόνο η αναδρομικότητα δημιουργεί επιβάρυνση περίπου 200 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική επίδραση από τη μείωση των δόσεων υπολογίζεται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ σε βάθος 20ετίας. Μέρος του κόστους αναμένεται να απορροφηθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα και όχι αποκλειστικά από το πρόγραμμα «Ηρακλής».