Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το λογισμικό Predator χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση τουλάχιστον 87 ατόμων στην Ελλάδα και είχε πωληθεί επίσης σε αυταρχικά καθεστώτα.

Βρετανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν συναντήσεις με την Intellexa, την εταιρεία λογισμικού παρακολούθησης της οποίας η πλατφόρμα Predator χρησιμοποιήθηκε για τη στόχευση δημοσιογράφων και η οποία στη συνέχεια τέθηκε υπό αμερικανικές κυρώσεις, αποκαλύπτει η βρετανική Metro.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το λογισμικό Predator χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση τουλάχιστον 87 ατόμων στην Ελλάδα και είχε πωληθεί επίσης σε αυταρχικά καθεστώτα. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2026 δικαστήριο της Αθήνας έκρινε ενόχους τέσσερις επιχειρηματίες που συνδέονταν με την Intellexa για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και παράνομη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και συνομιλίες.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο μηχανικός πωλήσεων Παναγιώτης Κούτσιος κατέθεσε ότι ταξίδεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να παρουσιάσει προϊόν της Intellexa σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, παρουσίασε το λογισμικό «Big Data Analytics», το οποίο πολλαπλές πηγές χαρακτήρισαν ως «συστατικό» του Predator.

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι στην Ελλάδα ξέσπασε πολιτική κρίση το 2022, όταν αποκαλύφθηκε ότι το κινητό τηλέφωνο του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη είχε μολυνθεί με το Predator, ενώ στόχος του ίδιου λογισμικού είχε γίνει και ο τότε ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι και οι δύο παρακολουθούνταν νόμιμα από την ΕΥΠ.

Η Metro αναφέρει ότι η Intellexa, εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ισραηλινών συμφερόντων, τέθηκε υπό αμερικανικές κυρώσεις τον Μάρτιο του 2024 επειδή θεωρήθηκε «κίνδυνος για την ασφάλεια», αφού – σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές – είχε στοχοποιήσει Αμερικανούς αξιωματούχους, δημοσιογράφους και πολιτικούς.

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Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι τον Φεβρουάριο του 2026 δικαστήριο της Αθήνας έκρινε ενόχους τον ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, τη σύντροφο του Σάρα Χαμού και δύο Έλληνες συνεργάτες για αδικήματα που σχετίζονται με το spyware.

Σύμφωνα με την κατάθεση του Παναγιώτη Κούτσιου, πραγματοποίησε τουλάχιστον ένα ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τον πωλητή της εταιρείας Άμι Βάινερ (Amir Weiner), προκειμένου να παρουσιάσουν το λογισμικό της Intellexa. Δήλωσε ότι συναντήθηκε «μόνο με κυβερνητικούς αξιωματούχους» και ότι οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν σε «κρατικά κτίρια», χωρίς όμως να αποκαλύψει ποιο υπουργείο ή ποια υπηρεσία επισκέφθηκε. Η βρετανική κυβέρνηση αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο ίδιος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν τελικά το προϊόν πωλήθηκε.

Ο Κούτσιος κατέθεσε επίσης ότι το λογισμικό «Big Data Analytics» επέτρεπε την επεξεργασία τεράστιου όγκου φωτογραφιών, βίντεο, μηνυμάτων και άλλων δεδομένων και τη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ τους. Αναγνώρισε ότι τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα και ότι το Predator θα μπορούσε να αποτελεί έναν τρόπο συλλογής τους, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ο ίδιος δεν είχε γνώση παράνομων παρακολουθήσεων όσο εργαζόταν στην Intellexa.

Η Metro επικαλείται επίσης τον δικηγόρο θυμάτων της υπόθεσης Predator, Ζαχαρία Κεσσέ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη στη δικογραφία πως το «Big Data Analytics» προσφέρθηκε ποτέ ως αυτόνομο προϊόν, αλλά ότι τα στοιχεία δείχνουν πως αποτελούσε πρόσθετη υπηρεσία στενά συνδεδεμένη και εξαρτώμενη από την πλατφόρμα Predator.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι υπάρχουν στοιχεία για δεύτερο ταξίδι υπαλλήλου της Intellexa στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς εντοπίστηκε αναφορά εξόδων μετακίνησης του Βασίλειου Σεβαστού τον Μάιο του 2022 με την ένδειξη «UK POC».

Οι αντιδράσεις στη Βρετανία

Η αποκάλυψη της Metro προκάλεσε αντιδράσεις από οργανώσεις και ειδικούς στη Βρετανία.

Η Big Brother Watch δήλωσε ότι, εφόσον η βρετανική κυβέρνηση βολιδοσκοπούσε τη χρήση τεχνολογίας της Intellexa, αυτό θα έπρεπε να προκαλεί ανησυχία, ενώ η Amnesty International υποστήριξε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια προώθησης της τεχνολογίας αυτής σε βρετανικές αρχές εγείρει σοβαρά ερωτήματα και επανέλαβε ότι λογισμικά όπως το Predator δεν μπορούν να είναι συμβατά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Από την άλλη πλευρά, ο καθηγητής κυβερνοασφάλειας Άλαν Γούντγουορντ (Alan Woodward) δήλωσε ότι θα εκπλησσόταν αν η Intellexa επιχειρούσε να πουλήσει το Predator στο Ηνωμένο Βασίλειο, θεωρώντας πιθανότερο το ενδιαφέρον να αφορούσε τα εργαλεία ανάλυσης μεγάλων δεδομένων της εταιρείας.

Σε δήλωσή του μέσω του δικηγόρου του, ο ιδρυτής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο που να τον συνδέει με παράνομες πράξεις και ότι η ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφοριών για τις αρχές επιβολής του νόμου είναι αναγκαία.

Η Σάρα Χάμου και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση της Intellexa έχουν επίσης αρνηθεί σταθερά όλες τις κατηγορίες και κάθε παράνομη πράξη, θέση που η Χάμου επανέλαβε σε δήλωσή της προς τη Metro.