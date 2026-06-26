«Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ακολουθεί μια μικρονοϊκή δημοσιονομική πολιτική. Συνεχίζει τη μνημονιακή πολιτική των πλεονασμάτων», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Επίθεση στην κυβέρνηση για τη φορολογική πολιτική εξαπέλυσε η Θεώνη Κουφονικολάκου, τονίζοντας πως συνεχίζει τη μνημονιακή πολιτική των πλεονασμάτων. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ αναφερόμενη στα περί συνεργασιών, ξεκαθάρισε πως «Εμείς στοχεύουμε μόνο στο να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις. Είναι απόλυτα σαφές αυτό και δεν κάνουμε και ένα βήμα πίσω».

«Το δημοσιονομικό περιθώριο μπορεί να αξιοποιηθεί στη μείωση των φόρων»

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει τις τιμές. Έχουμε αύξηση 111% από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε την Ελλάδα τρίτη σε υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και έχουμε και μια πολύ επώδυνη κατάσταση σε ό,τι αφορά στην αγοραστική δύναμη. Έχουμε υιοθετήσει μια δέσμη μέτρων που ταξινομούνται σε άμεσα μέτρα, μείωση ΦΠΑ από το 13% στο 6% στα προϊόντα βασικού καλαθιού, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να μπορεί να επιτελεί τον ρόλο της, επένδυση στον πρωτογενή τομέα, ενίσχυση των εξαγωγών», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ακολουθεί μια μικρονοϊκή δημοσιονομική πολιτική. Συνεχίζει τη μνημονιακή πολιτική των πλεονασμάτων. Το 2015-’19 έπρεπε η κυβέρνηση να εξασφαλίζει πλεονάσματα. Τώρα αυτό δεν χρειάζεται. Αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο μπορεί να αξιοποιηθεί στη μείωση των φόρων για τη μεσαία τάξη και για τη μισθωτή εργασία».

«Κουλτούρα υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες»

Σε ερώτηση που δέχθηκε γιατί η ΕΛΑΣ θα τα κάνει καλύτερα από το ΠΑΣΟΚ, η Θεώνη Κουφονικολάκου απάντησε: «Όταν υπάρχουν επωφελείς προτάσεις μπορούν να κατατίθενται από παραπάνω από έναν πολιτικό φορέα. Δεν μιλάμε για πνευματικά δικαιώματα, όπως στη μουσική. Υπάρχουν παραπάνω προτάσεις σε ό,τι αφορά στη Συμπαράταξη και υπάρχουν παραπάνω μακροοικονομικές σταθμίσεις γιατί υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες που δουλεύουν από πίσω.

Υπάρχουν και ζητήματα κουλτούρας. Μας ενδιαφέρει μια κουλτούρα υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες, η οποία να μην συντηρεί περίκλειστα συστήματα γύρω από αρχηγικά σχήματα. Επομένως υπάρχουν κι άλλα ζητήματα που πρέπει να σταθμίζονται στο ενδεχόμενο συνεργασιών. Εμείς στοχεύουμε μόνο στο να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις. Είναι απόλυτα σαφές και δεν κάνουμε και ένα βήμα πίσω».

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