«Αυτά συμβαίνουν όταν ολόκληρη η κυβέρνηση και εκείνοι που την υπηρετούν πιστά έχουν μόνο κομματική και καθόλου κοινωνική συνείδηση», αναφέρει μεταξύ άλλων η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκαν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, με αφορμή την πρόταση που αποδίδεται στην ΕΛΑΣ για την προστασία της πρώτης κατοικίας και τη διαχείριση των πλειστηριασμών από τα funds και τους servicers.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, η συγκεκριμένη πρόταση χαρακτηρίστηκε ως «προσβλητική για τους καλοπληρωτές», με την κυβέρνηση να επισημαίνει ότι δεν μπορεί μια πολιτική προστασίας να λειτουργεί εις βάρος όσων εξυπηρετούν κανονικά τις υποχρεώσεις τους. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, με την ΕΛΑΣ να κάνει λόγο για κοινωνικά άνισες προσεγγίσεις στο ζήτημα των πλειστηριασμών.

Το ζήτημα της απόφασης του Αρείου Πάγου

Την ίδια στιγμή, έντονος διάλογος έχει αναπτυχθεί γύρω από την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία έκρινε ότι ο υπολογισμός του επιτοκίου πρέπει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.

Το Υπουργείο Οικονομικοών αναφέρει ότι η απόφαση βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία και ότι θα αναζητηθεί η «χρυσή τομή» για την εφαρμογή της στην πράξη, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

«Δεν είναι καθαρή» η απόφαση, λέει η Τράπεζα της Ελλάδος

Σχετική τοποθέτηση φέρεται να έκανε και η Τράπεζα της Ελλάδος, με τον διοικητή της να σημειώνει ότι η απόφαση «δεν είναι απολύτως σαφής και επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες», κάτι που, όπως επισημαίνεται, δυσκολεύει την ενιαία εφαρμογή της.

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Η κριτική που ασκείται από την ΕΛΑΣ εστιάζει στο γεγονός ότι η κυβέρνηση εμφανίζεται να καθυστερεί ή να επανεξετάζει την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων, γεγονός που, όπως υποστηρίζεται, δημιουργεί ανασφάλεια στην αγορά και στους δανειολήπτες.

Τέλος, η κα. Κουφονικολάκου αναφέρει χαρακτηριστικά «Αυτά γίνονται όταν εκείνοι που μας εκπροσωπούν δεν έχουν την αναγκαία αποφασιστικότητα να συγκρουστούν με τα συμφέροντα και καμία διάθεση να στηρίξουν την κοινωνία».

{https://www.youtube.com/watch?v=vGE-IdfU69E}