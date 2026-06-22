«Θέλουμε να αυξήσουμε τον φόρο εισοδήματος στην κινητή περιουσία, δηλαδή στα μερίσματα, στους τόκους, στην υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Για τις εξαγγελίες της ΕΛΑΣ σχετικά με τη φορολόγηση του πλούτου, αλλά όχι μόνο μίλησε η Θεώνη Κουφονικολάκου στο Mega, τονίζοντας πως: «Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο άγχος για τη φορολόγηση του πλούτου».

«Έχουμε ένα σύγχρονο πρόγραμμα, αυτό που θέλουμε είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας και η αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ και πρόσθεσε: «Στο ερώτημα που θα βρούμε τα λεφτά, απαντάμε ότι η απώλεια στις δημόσιες χρηματοδοτήσεις από τη διαφθορά φτάνει το 25-30%. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί 2% πλεονάσματα και φέρνει 5%. Αυτά τα 7 δις. είναι πόροι που έχουν πολιτική στόχευση, τα ξοδεύει σε κουπόνια και φοροαπαλλαγές στον πλούτο. Μια κυβέρνηση προοδευτική θα τα ξοδέψει αυτά τα χρήματα διαφορετικά».

Στη συνέχεια η Θεώνη Κουφονικολάκου δήλωσε: «Θέλουμε να αλλάξουμε τους φορολογικούς συντελεστές και να αυξήσουμε τον φόρο εισοδήματος από περιουσία που δεν προέρχεται ούτε από μισθωτή εργασία, ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από ακίνητη περιουσία και που προέρχεται από κινητή περιουσία, δηλαδή από μερίσματα, τόκους και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Αυτές είναι οι προγραμματικές θέσεις.

Αυτοί είναι οι προγραμματικοί πυλώνες. Πολύ κρίσιμη παράμετρος είναι ο ουσιαστικός παραγωγικός μετασχηματισμός. Τα μερίσματα αφορούν το κέρδος προσώπων μετά την κατανομή κερδών, δεν αφορούν τις εταιρείες. Όταν μιλάμε για επενδυτική κουλτούρα, μιλάμε για υγιή ανάπτυξη. Ένα κράτος πρέπει να ζητάει δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά στις επενδύσεις. Έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Καλπάζει ο δείκτης φτώχειας».

Ενιαίο μισθολόγιο και μισθοί γιατρών – νοσηλευτών

«Αφήστε τον 4354 στην άκρη, θα τον δούμε μετά. Μιλήσαμε για γιατρούς και νοσηλευτές. Μιλάμε για στοχευμένα μέτρα. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας για 500 ευρώ αύξηση στους μισθούς και νοσηλευτές και για ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο. Υπεύθυνη στάση σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε για να εξειδικεύσουμε όλα τα στοιχεία από το λογιστήριο του κράτους. Πρέπει να μιλήσουμε στη βάση χαρτογράφησης», κατέληξε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

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