«Βολές» της Θεώνης Κουφονικολάκου κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη με φόντο την Οικονομία.

«Ο κ. Μητσοτάκης μιλά συνεχώς για σταθερότητα. Για να δούμε, όμως, ποια είναι η δική του σταθερότητα.

Η ανεργία εκτινάχθηκε στο 10,6% και η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης. Ο πληθωρισμός έφτασε το 5,2%, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Χιλιάδες νοικοκυριά βλέπουν κάθε μήνα το κόστος των τροφίμων, των ενοικίων και της ενέργειας να αυξάνεται.

Ένας στους δύο Έλληνες δεν σχεδιάζει φέτος ούτε ολιγοήμερες διακοπές.

Και η χώρα πληρώνει ακριβά το κόστος της διαφθοράς και των σκανδάλων της Κυβέρνησης. Αυτή δεν είναι σταθερότητα. Είναι στασιμότητα», αναφέρει σε δήλωσή της η Θεώνη Κουφονικολάκου και πρόσθεσε: «Δεν είναι φυσικός νόμος οι χαμηλοί μισθοί, η ακρίβεια και η ανασφάλεια. Είναι πολιτικές επιλογές. Και μπορούν να αλλάξουν. Το πραγματικό δίλημμα είναι ξεκάθαρο: στασιμότητα ή πρόοδος».