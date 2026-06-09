«Το άλμα στο οποίο αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, είναι αυτό στο κενό της διαφθοράς, της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και της ικανοποίησης συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων.»

Η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ, Θεώνη Κουφονικολάκου, σχολίασε αιχμηρά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού για την «ψηφιακή επανάσταση» και τον ρόλο της στη λογοδοσία και τη δημοκρατική ευθύνη.

Στο πλαίσιο της δήλωσής της, η κ. Κουφονικολάκου άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο έχει υλοποιηθεί η ψηφιακή μετάβαση από την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν συνοδεύτηκε από επαρκή θεσμικό σχεδιασμό και διασφαλίσεις.

Όπως ανέφερε «Ο πρωθυπουργός σήμερα μας είπε ότι η ψηφιακή επανάσταση είναι άλμα λογοδοσίας και δημοκρατικής ευθύνης. Πιθανότατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόταν σε κάποια άλλη κυβέρνηση. Διότι η δική του κυβέρνηση προώθησε την τεχνολογική εξάρτηση από συγκεκριμένες εταιρείες. Παρέδωσε τα προσωπικά δεδομένα 1,5 εκατομμυρίων μαθητριών/μαθητών σε πολυεθνική

Έφερε ψηφιοποίηση, χωρίς να σχεδιάσει ώστε να αντιμετωπιστεί πρώτα η γραφειοκρατία. Άρα έντυσε την παλιά γραφειοκρατία με καινούργιο φανταχτερό περιτύλιγμα. Και κυρίως αξιοποίησε τη ψηφιοποίηση όχι για την ανίχνευση της διαφθοράς αλλά για την εμβάθυνση της με τις χιλιάδες απευθείας αναθέσεις, αλλά και τη συνδρομή στις παρακολουθήσεις με το παράνομο λογισμικό πρεταντορ που πληρώθηκε από τον ψηφιακό πυλώνα του ΤΑΑ.»

Και συνεχίζοντας τόνισε ότι «το άλμα επομένως στο οποίο αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, είναι το άλμα στο κενό της διαφθοράς, της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και της ικανοποίησης συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων. Πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν στην πράξη όλα αυτά; Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και τη μεγάλη ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία.»

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