Μια σύγχρονη Πολιτεία οφείλει να ανακτήσει τον δημόσιο χαρακτήρα της, λειτουργώντας με διαφάνεια και λογοδοσία στην υπηρεσία του πολίτη και όχι ως πεδίο νομής της εξουσίας, όχι ως προνομιακό πεδίο επίδειξης δύναμης, σημειώνει η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ.

«Η επέτειος των 52 ετών από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974 μας φέρνει αντιμέτωπες και αντιμέτωπους με ένα αμείλικτο υπαρξιακό ερώτημα για το πολίτευμά μας» σχολίασε σε ανάρτησή της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου.

Στην ανάρτησή της διερωτάται «Πώς περνάμε από την προσχηματική δημοκρατία των τύπων στην αληθινή κυριαρχία της κοινωνίας;» και σημειώνει πως «η σημερινή κρίση της αντιπροσώπευσης δεν είναι συγκυριακή, είναι μία βαθιά κρίση αξιών».

Η κ. Κουφονικολάκου στη συνέχεια εξηγεί πως «όταν η κομματική συνείδηση αντικαθιστά την κοινωνική, όταν το δημόσιο συμφέρον υπονομεύεται απροκάλυπτα, όταν η πρόοδος αποτελεί μόνο "ατομική ευθύνη", όταν η διαφθορά καταστρέφει την κοινωνική εμπιστοσύνη και η οικονομική επιρροή χειραγωγεί την πολιτική βούληση, το κοινωνικό συμβόλαιο διαρρηγνύεται.

»Η Ηθική Επανάσταση που επικαλούμαστε δεν είναι σύνθημα, αλλά πολιτικό πρόταγμα ανασύνταξης. Σημαίνει την επιστροφή της πολιτικής στην ηθική της αφετηρία, την επικράτηση του συλλογικού "Εμείς" απέναντι στον ατομικισμό και τα περιχαρακωμένα συμφέροντα».

Καταλήγει στην ανάρτησή της λέγοντας πως «μια σύγχρονη Πολιτεία οφείλει να ανακτήσει τον δημόσιο χαρακτήρα της, λειτουργώντας με διαφάνεια και λογοδοσία στην υπηρεσία του πολίτη και όχι ως πεδίο νομής της εξουσίας, όχι ως προνομιακό πεδίο επίδειξης δύναμης. Αυτός είναι ο πυρήνας μιας πραγματικά προοδευτικής και δημοκρατικής αναγέννησης και μία πραγματική στροφή στο νόημα και την κοινωνική ουσία της Δημοκρατίας».

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Η συνάντηση των πολιτικών αρχηγών με τον ΠτΔ

Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάστασης της Δημοκρατίας, οι πολίτικοι αρχηγοί συναντήθηκαν με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, μία συνάντηση που διήρκησε περίπου 20 λεπτά.

Εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, φέτος η δεξίωση έγινε εντός του Προεδρικού Μεγάρου και όχι στον κήπο του. Για αυτό τον λόγο, οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποσύρθηκαν για τη συνάντησή τους σε σαλόνι του δευτέρου ορόφου και όχι στο κιόσκι του κήπου, όπως συνηθίζεται.

Εκεί ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης. ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, ως εκπρόσωπος του Κυριάκου Βελόπουλου. Υπενθυμίζεται ότι την πρόσκληση αρνήθηκαν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Ρένα Δούρου και ο Δημήτρης Νατσιός.

Το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν και σημειώθηκε ότι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, είναι υπέρ της επιστροφής τους. Η αναφορά στις εκλογές δεν θα μπορούσε να λείψει και για ακόμα μία φορά επισημάνθηκε ότι θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Δημήτρης Κουτσούμπας σχολίασε ότι η σύνθεση της «παρέας» του θύμισε τις αρχές της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

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Αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Στιγμιότυπα από τη συνάντηση Τασούλα με τους πολιτικούς αρχηγούς

Φωτ.: SOOC/ NICK PALEOLOGOS





