Βίντεο από την Άννα Παπαδοπούλου και την Ιωάννα Λαλιώτου για την Παιδεία.

«Να συνδέσουμε τη δημόσια εκπαίδευση με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας», αναφέρει η αναπληρώτρια Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου, με φόντο τον δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει για την Παιδεία και τα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια, ενώ από την πλευρά της η τομεάρχης Παιδείας του κόμματος, Ιωάννα Λαλιώτου, σημειώνει πως «Η ΕΛΑΣ εντάσσει τους εκπαιδευτικούς σε ειδικό μισθολόγιο, με ουσιαστικές αυξήσεις και αποδοχές αντάξιες του έργου και της ευθύνης τους».

Α. Παπαδοπούλου: Διετή προγράμματα τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσα στα Πανεπιστήμια - Να επενδύσουμε στα χέρια και στα μυαλά της νέας γενιάς

«Η χώρα χρειάζεται ανθρώπους με σύγχρονες τεχνικές γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες», αναφέρει η Άννα Παπαδοπούλου σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της ΕΛΑΣ στο Facebook. «Οι νέοι και οι νέες χρειάζονται σπουδές με αξία, επαγγελματικά δικαιώματα και πραγματική προοπτική», αναφέρει η αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και προσθέτει: «Ήρθε η ώρα να αναγνωρίσουμε την αξία της τεχνικής γνώσης. Να επενδύσουμε στα χέρια και στα μυαλά της νέας γενιάς. Να συνδέσουμε τη δημόσια εκπαίδευση με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας».

{https://www.facebook.com/reel/1569745274815272}

Ιωάννα Λαλιώτου: ένταξη των εκπαιδευτικών σε ειδικό μισθολόγιο - Στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς στηρίζουμε τα παιδιά

«Η ΕΛΑΣ εντάσσει τους εκπαιδευτικούς σε ειδικό μισθολόγιο, με ουσιαστικές αυξήσεις και αποδοχές αντάξιες του έργου και της ευθύνης τους», αναφέρει σε άλλο βίντεο η Ιωάννα Λαλιώτου και προσθέτει: «Για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να ζει με αξιοπρέπεια. Γιατί στηρίζοντας τον εκπαιδευτικό, στηρίζουμε κάθε παιδί. Στηρίζουμε τη δημόσια Παιδεία. Στηρίζουμε το μέλλον της χώρας».

{https://www.tiktok.com/@myelas.gr/video/7665726097975299350}