Προειδοποίηση ανάκλησης για προϊόν που πωλήθηκε από τα καταστήματα VICKO, τι να προσέξουν οι καταναλωτές.

Νέα ανάκληση ηλεκτρικού μπρικιού της εταιρείας VICKO κοινοποιήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος Safety Gate, καθώς το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα κατά τη χρήση. Η ανάκληση αφορά το ηλεκτρικό μπρίκι με αριθμό μοντέλου DC-2010, το οποίο κατασκευάζεται στην Κίνα. Σύμφωνα με την ειδοποίηση από τις κυπριακές αρχές κατά την κανονική χρήση και ακόμη και όταν ακολουθούνται οι οδηγίες, το μπρίκι μπορεί να υπερχειλίσει, με αποτέλεσμα να εκτοξεύεται καυτό υγρό και να υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων για τον χρήστη.

Οι αρμόδιες αρχές διαπίστωσαν ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης (Low Voltage Directive) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προληπτικό μέτρο, ο εισαγωγέας προχώρησε σε ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς καταναλωτές, με την απόφαση να τίθεται σε ισχύ από τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Οι καταναλωτές που διαθέτουν το συγκεκριμένο ηλεκτρικό μπρίκι καλούνται να διακόψουν άμεσα τη χρήση του και να επικοινωνήσουν με το κατάστημα από το οποίο το προμηθεύτηκαν ή με τον εισαγωγέα, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία επιστροφής ή αντικατάστασης του προϊόντος.

Δείτε την ειδοποίηση ανάκλησης εδώ

Αυτό είναι το ηλεκτρικό μπρίκι που ανακαλείται