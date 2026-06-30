Η ανάκληση αφορά ακατάλληλη τοστιέρα καθώς ενέχεται σημαντικός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, εγκαυμάτων και φωτιάς.

Σε ανάκληση τοστιέρας που διακινείται από τα Jumbo προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαροί κίνδυνοι για την ασφάλεια των καταναλωτών. Ειδικότερα, όπως ενημερωθήκαμε στο δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Eυρωπαικού Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), η ανάκληση αφορά την τοστιέρα DiGi H105, με barcode 0523280000039, η οποία κατασκευάζεται στην Κίνα και διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία.

Αυτή είναι η συσκευή που ανακαλείται

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ειδοποίηση ασφαλείας, η συσκευή παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή ακόμη και πυρκαγιά. Ειδικότερα, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στην επάνω επιφάνειά της είναι υπερβολικά υψηλή, αυξάνοντας τον κίνδυνο εγκαυμάτων και ανάφλεξης. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν προβλήματα στη γείωση της συσκευής, καθώς η συνέχεια της γείωσης βασίζεται σε ελικοειδές ελατήριο, ενώ η αντίσταση στη σύνδεση των μεταλλικών μερών είναι μεγαλύτερη από τα επιτρεπόμενα όρια. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να έρθει σε επαφή με μέρη που βρίσκονται υπό τάση και να υποστεί ηλεκτροπληξία.

Οι έλεγχοι έδειξαν ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης (Low Voltage Directive) ούτε με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 60335-1 και EN 60335-2. Οι ελληνικές αρχές διέταξαν την απαγόρευση διάθεσης του προϊόντος στην αγορά, την απόσυρσή του από τα καταστήματα και την ανάκλησή του από τους καταναλωτές.

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Τα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ στις 2 Ιουνίου και αφορούν τον εισαγωγέα του προϊόντος. Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τη συγκεκριμένη τοστιέρα καλούνται να σταματήσουν άμεσα τη χρήση της και να ακολουθήσουν τη διαδικασία επιστροφής ή αντικατάστασης που προβλέπει ο προμηθευτής.