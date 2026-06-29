Οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το συγκεκριμένο αντηλιακό καλούνται να σταματήσουν άμεσα τη χρήση του.

Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αγορές μετά την ανάκληση αντηλιακού που κρίθηκε ακατάλληλο, καθώς δεν παρέχει το επίπεδο αντηλιακής προστασίας (SPF) που αναγράφεται στη συσκευασία του.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση που αναρτήθηκε στο δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Eυρωπαικού Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), η ανάκληση αφορά το αντηλιακό Disaar Max Sun 90+ Sunscreen Lotion. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ειδοποίηση ασφαλείας (Alert OR/00087/26), το προϊόν περιέχει μόνο ένα φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας και δεν εξασφαλίζει τον δηλωμένο δείκτη προστασίας, εκθέτοντας τους χρήστες σε αυξημένο κίνδυνο από την ηλιακή ακτινοβολία.

Οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν ότι η χρήση του συγκεκριμένου αντηλιακού μπορεί να οδηγήσει σε ηλιακά εγκαύματα και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία, όπως πρόωρη γήρανση του δέρματος, καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος, καθώς οι καταναλωτές θεωρούν λανθασμένα ότι προστατεύονται επαρκώς από τις ακτίνες UV. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά και, για τον λόγο αυτό, οι ουγγρικές αρχές διέταξαν την απόσυρσή του από την αγορά, ενώ ο εισαγωγέας προχώρησε επίσης στην ανάκλησή του. Οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το συγκεκριμένο αντηλιακό καλούνται να σταματήσουν άμεσα τη χρήση του και να το επιστρέψουν στο κατάστημα από όπου το αγόρασαν, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Αυτό είναι το αντηλιακό που ανακαλείται