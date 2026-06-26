Τι εντόπισαν οι έλεγχοι και ανακοινώθηκε η ανάκληση των επίμαχων παρτίδων.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακοίνωσε την ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων γνωστών αρωμάτων, στο πλαίσιο ελέγχων συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα καλλυντικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανάκληση σχετίζεται με την παρουσία του συστατικού Benzyl Salicylate, το οποίο εντοπίστηκε σε επίπεδα που υπερβαίνουν το όριο των 0,001% w/w για μη εκπλενόμενα προϊόντα, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1223/2009. Το Benzyl Salicylate αποτελεί αρωματική ουσία που μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαίσθητα άτομα και για τον λόγο αυτό η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί την υποχρεωτική αναγραφή του στην ετικέτα όταν η συγκέντρωσή του υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Ο ΕΟΦ διευκρινίζει ότι η διαδικασία ανάκλησης εφαρμόζεται ως προληπτικό μέτρο για την προστασία των καταναλωτών και αφορά κυρίως τη συμμόρφωση των προϊόντων με τις απαιτήσεις ασφάλειας και επισήμανσης. Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα καλούνται να διακόψουν τη χρήση τους και να τα επιστρέψουν στα σημεία πώλησης, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρχής.

H ανάκληση παρτίδας του Tesori d’ Oriente Fior di Loto Aromatic 100ml

Την ανάκληση της παρτίδας 21393A07C, του καλλυντικού προϊόντος Tesori d’ Oriente Fior di Loto Aromatic Perfume 100ml, διότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων δεν συμφωνούν με την επισήμανση του προϊόντος ως προς τον έλεγχο 7.1 BENZYL ALCOHOL, το οποίο υπερβαίνει το όριο της υποχρεωτικής αναγραφής στην επισήμανση για μη εκπλενόμενα προϊόντα 0,001% w/w, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (ΕΚ 1223/2009). Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας. Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας, και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Ανακαλείται παρτίδα του Perfume Mall WOMEN’S EAU

Την ανάκληση της παρτίδας 240592, του καλλυντικού προϊόντος Perfume Mall WOMEN’S EAU DE PERFUME, διότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων δεν συμφωνούν με την επισήμανση του προϊόντος ως προς τον έλεγχο 7.9 BENZYL SALICYLATE, το οποίο υπερβαίνει το όριο της υποχρεωτικής αναγραφής στην επισήμανση για μη εκπλενόμενα προϊόντα 0,001% w/w, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (ΕΚ 1223/2009). Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας. Η εταιρεία AG KOUTSOURELIS A.E. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας, και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.