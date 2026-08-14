Οι δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους είναι προτιμότερο να πραγματοποιούνται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, με συχνά διαλείμματα στη σκιά και επαρκή πρόσληψη υγρών.

Το καλοκαίρι προσφέρει πολλές ευκαιρίες για ευχάριστες στιγμές σε ανθρώπους με αλτσχάιμερ ή άλλες μορφές άνοιας. Οι καλύτερες δραστηριότητες δεν χρειάζεται να είναι σύνθετες. Αντίθετα, είναι προτιμότερο να είναι απλές, οικείες και εύκολα προσαρμόσιμες στις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ανθρώπου.

Παράλληλα, οι υψηλές θερμοκρασίες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Οι δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους είναι προτιμότερο να πραγματοποιούνται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, με συχνά διαλείμματα στη σκιά και επαρκή πρόσληψη υγρών.

1. Κηπουρική και φροντίδα φυτών

Η κηπουρική συνδυάζει ήπια σωματική δραστηριότητα, επαφή με τη φύση και την αίσθηση ότι κάποιος φροντίζει κάτι ζωντανό. Δεν χρειάζεται απαιτητικές εργασίες. Το πότισμα μιας γλάστρας, η φύτευση σπόρων ή το μάζεμα ώριμων λαχανικών είναι ευχάριστες δραστηριότητες.

Για ανθρώπους με πιο προχωρημένη άνοια, ακόμη και το άγγιγμα των φύλλων ή το άρωμα ενός λουλουδιού μπορεί να αποτελέσει μια ευχάριστη αισθητηριακή εμπειρία.

2. Ένας ήπιος περίπατος στη φύση

Ένας σύντομος περίπατος σε γνώριμο, επίπεδο και σκιερό σημείο προσφέρει κίνηση και χαλάρωση. Δεν έχει σημασία η απόσταση, αλλά η ίδια η εμπειρία. Η βόλτα μπορεί να γίνει με στάσεις για την παρατήρηση των λουλουδιών, την ακρόαση των ήχων της φύσης ή το άγγιγμα του κορμού δέντρου.

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Καλό είναι να υπάρχει μαζί νερό, καπέλο και ένα σημείο όπου το άτομο μπορεί να καθίσει και να ξεκουραστεί.

3. Μουσική και ήπια κίνηση

Η μουσική μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα για ανθρώπους με άνοια, καθώς οικεία τραγούδια συχνά παραμένουν αναγνωρίσιμα ακόμη και όταν άλλες αναμνήσεις έχουν εξασθενήσει.

Η επιλογή τραγουδιών από τα νεανικά χρόνια του ατόμου και η ακρόασή τους σε ένα δροσερό, σκιερό σημείο μπορούν να ενισχύσουν την ευχάριστη διάθεση και την επικοινωνία. Το τραγούδι, το χτύπημα των χεριών στον ρυθμό ή ακόμη και μερικά απλά βήματα χορού μπορούν να προσφέρουν ευχάριστες στιγμές και να ενθαρρύνουν την ήπια σωματική δραστηριότητα.

4. Δραστηριότητες με νερό

Το νερό μπορεί να προσφέρει δροσιά και ευχάριστη αισθητηριακή εμπειρία. Ένα δοχείο με δροσερό νερό και λουλούδια, ένα ποδόλουτρο στη σκιά ή ένα απαλό ψέκασμα με νερό είναι κάποιες απλές επιλογές.

Η δραστηριότητα πρέπει να γίνεται πάντα με επίβλεψη και σε ασφαλείς συνθήκες.

5. Αναμνήσεις και καλοκαιρινές κατασκευές

Παλιές φωτογραφίες από διακοπές, εκδρομές ή οικογενειακές στιγμές μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για συζήτηση και αναπόληση. Εναλλακτικά, μπορούν να δημιουργηθούν απλές καλοκαιρινές κατασκευές, όπως διακοσμημένα κοχύλια, ανθοσυνθέσεις ή ένα καλοκαιρινό κολάζ.

Το ζητούμενο δεν είναι να ολοκληρωθεί «σωστά» μια δραστηριότητα, αλλά να δημιουργηθεί μια ευχάριστη στιγμή επικοινωνίας.

Προσοχή στη ζέστη

Η ασφάλεια πρέπει να προηγείται κάθε δραστηριότητας. Οι άνθρωποι με άνοια μπορεί να ξεχάσουν να πιουν νερό ή να μην αντιληφθούν έγκαιρα ότι ζεσταίνονται. Γι’ αυτό χρειάζονται συχνά υγρά, ελαφριά ρούχα, καπέλο και σκιά, ενώ οι υπαίθριες δραστηριότητες καλό είναι να αποφεύγονται τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας.

Με πληροφορίες από relish-life.com