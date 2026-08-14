Συναγερμός σήμανε το βράδυ στην Πυροσβεστική καθώς φωτιά ξέσπασε στην Αλφειούσα Πύργου.

Φωτιά τώρα στον Πύργο και συγκεκριμένα στο χωριό Αλφειούσα. Ο συναγερμός στην Πυροσβεστική σήμανε περίπου στις 1:30 τα ξημερώματα, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων.



Δύσκολες ώρες ζει από τα ξημερώματα της Παρασκευής η Αλφειούσα (Βολάντζα) του Δήμου Πύργου, όπου μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην είσοδο του χωριού. Οι φλόγες έχουν μπει σε παρθένο δάσος, σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, με την αγωνία να κορυφώνεται όσο η μάχη με το πύρινο μέτωπο συνεχίζεται.

Σύμφωνα με το patrisnews, ο συναγερμός στην Πυροσβεστική σήμανε περίπου στις 1:30 τα ξημερώματα, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων.

Αρχικά στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα. Ωστόσο, καθώς η επιχείρηση κατάσβεσης εξελισσόταν και το μέτωπο απαιτούσε ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά.

Πλέον στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ, καθώς και μέσα του Δήμου Πύργου και της Περιφέρειας.

Η μάχη είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το πύρινο μέτωπο καίει μέσα σε πυκνή δασική έκταση, σε σημείο όπου η πρόσβαση των οχημάτων είναι περιορισμένη, αναγκάζοντας τους πυροσβέστες και τα πεζοπόρα τμήματα να επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.

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Στο σημείο η ηγεσία της Πυροσβεστικής

Επικεφαλής του συντονισμού των επιχειρήσεων έχει τεθεί ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αρχιπύραρχος Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, μαζί με τον διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηλείας, Αρχιπύραρχο Αργύρη Φαλίδα, και τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, Πύραρχο Χρήστο Δούγερη.

Η παρουσία της ηγεσίας της Πυροσβεστικής στο πεδίο καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης, με το βάρος να πέφτει στον περιορισμό του μετώπου και στην αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Οι πρώτες ενδείξεις για τα αίτια της πυρκαγιάς στρέφονται προς την πτώση κορμού δέντρου πάνω σε καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ, γεγονός που εκτιμάται ότι ενδέχεται να προκάλεσε την έναρξη της φωτιάς.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Όλο το χωριό ξάγρυπνο

Η Αλφειούσα περνά ώρες μεγάλης αγωνίας. Οι κάτοικοι έχουν βγει από τα σπίτια τους και παρακολουθούν την εξέλιξη της φωτιάς, ενώ εθελοντές και κάτοικοι βρίσκονται στο πλευρό των πυροσβεστικών δυνάμεων, βοηθώντας με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Η ανησυχία είναι ακόμη μεγαλύτερη καθώς η Ηλεία βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, με τις συνθήκες να απαιτούν απόλυτη επαγρύπνηση.

Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται με ισχυρότατες δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του σε ακόμη μεγαλύτερο τμήμα της δασικής έκτασης.