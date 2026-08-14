«Λοιπόν! Συνέβη. Μου πήρε 27 ώρες για να συναντήσω αυτόν τον τύπο αλλά χαλάλι του» ανέφερε η γνωστή ηθοποιός.

Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της διανύει η Λίλα Μπακλέση, καθώς έγινε για πρώτη φορά μητέρα.

Η γνωστή ηθοποιός πριν από μερικές ημέρες έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της από τον σύντροφό της, Παναγιώτη Μαρκεζίνη.

Το βράδυ της Πέμπτης, 13 Αυγούστου, η Λίλα Μπακλέση δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών μέσα από το μαιευτήριο, τις οποίες συνόδευσε μ’ ένα μακροσκελές μήνυμα.

«Λοιπόν! Συνέβη. Μου πήρε 27 ώρες για να συναντήσω αυτόν τον τύπο αλλά χαλάλι του. Θα το ξαναέκανα; Δεν ξέρω. Αυτό που σίγουρα ξέρω όμως, είναι ότι αν το ξαναέκανα θα ήθελα αυτήν την ομάδα.

Τον γιατρό μου @nikolopouloskostis που με στήριξε σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Που με καθοδήγησε βήμα βήμα στη διαδικασία του τοκετού. Είναι σπουδαίο να νιώθεις ότι ο γιατρός σου σε θαυμάζει για τον αγώνα που κάνεις και σε ενθαρρύνει,νώστε να παραμείνεις ψύχραιμη μέχρι το τέλος. Η εμπιστοσύνη που του είχα συνετέλεσε στο να καταφέρουμε έναν φυσιολογικό τοκετό. Κωστή θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων.

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Τη μαία μου @th_sophia που έμεινε στο πλάι μου, ξάγρυπνος φρουρός, και που όταν ένιωθα ότι δεν έχω άλλες δυνάμεις, ήταν εκεί για να μου υπενθυμίσει το στόχο μας.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του @omilosiaso που μας έκαναν να νιώσουμε ασφαλείς τις πρώτες μέρες με το μικρούλι μας.

Τον @drfilis.ivf που είμαστε 20 χρόνια φίλοι και ήταν εκεί για μένα. Μπορεί να μην χρειαστήκαμε τις ιατρικές του γνώσεις για τη δημιουργία της οικογένειας μας, το ότι ήταν όμως μαζί μας αυτές τις ώρες, είναι βαθιά συγκινητικό. Καλώς μας ήρθες όμορφε τύπε. Για να δούμε που θα μας οδηγήσει η συνάντηση αυτή», έγραψε η Λίλα Μπακλέση στη λεζάντα των φωτογραφιών με τον γιο της.

{https://www.instagram.com/p/Db_cNVhAiQg/?utm_source=ig_embed&ig_rid=A4rsWtfh-Q8vODu5ThmaMep}