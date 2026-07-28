Στο πένθος η ιατρική κοινότητα του ΓΝΜ «Έλενα Βενιζέλου». Έσβησε μέσα στο νοσοκομείο 55χρονος οδοντίατρος.

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο «Έλενα Βενιζέλου», όπου ένας 55χρονος οδοντίατρος, που εργαζόταν στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα, κατέρρευσε και πέθανε, ενώ βρισκόταν μέσα στον χώρο του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, ο γιατρός κατέρρευσε ξαφνικά περίπου στις 13:30, έξω από τα γραφεία των συναδέλφων του. Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Γιατροί και προσωπικό έσπευσαν να του προσφέρουν βοήθεια, ξεκινώντας προσπάθειες ανάνηψης. Ο 55χρονος διασωληνώθηκε, ενώ στο περιστατικό συμμετείχε αναισθησιολόγος του νοσοκομείου, η οποία κλήθηκε από άλλο κτίριο για να συνδράμει. Η γυναίκα έκανε τα πάντα, έδωσε τον καλύτερό της εαυτό, όμως ο άνθρωπος έσβησε.

Παράλληλα, και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον χώρο βρίσκονταν και άλλοι γιατροί, μεταξύ των οποίων καρδιολόγος και γυναικολόγοι. Ο καρδιολόγος, ο οποίος βρισκόταν στο νοσοκομείο λειτουργεί στο πλαίσιο προεγχειρητικών ελέγχων και συμμετείχε στην προσπάθεια αντιμετώπισης του περιστατικού.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση του 55χρονου παρέμενε ιδιαίτερα κρίσιμη.

Ο 55χρονος παρέμεινε διασωληνωμένος μέσα στο γραφείο παθολόγου και δυστυχώς μια ώρα αργότερα στις 14:30 άφησε την τελευταία του πνοή.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και παρά το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του γιατρού ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα.

-Γιατί δεν μεταφέρθηκε σε άλλο νοσοκομείο - κλινική; Γιατί δεν κλήθηκε ποτέ το ΕΚΑΒ;

-Πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις μια διασωλήνωση σε γραφείο γιατρού; Και μάλιστα για μια ολόκληρη ώρα; Αρκετός χρόνος για γίνει η μεταφορά του σε άλλο νοσοκομείο.

Όπως ανέφεραν γιατροί που μίλησαν στο Dnews, «πέθανε λες και ήταν σε μια απομακρυσμένη παραλία. Γιατί δεν κάλεσαν το ΕΚΑΒ να μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο είναι στο κέντρο της Αθήνας, στους Αμπελόκηπους».

Ενώ συμπληρώνουν: «Είναι τα εξωτερικά ιατρεία εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα μέσα για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές;».

Ερωτήματα που χρήζουν άμεσες απαντήσεις.