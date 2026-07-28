«Συνεχίζουμε η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα εσύ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε - έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να γίνουν, αλλά το ΕΣΥ κινείται πλέον στη σωστή κατεύθυνση» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Κρατικό Θεραπευτήριο - Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού αξιοποιώντας πόρους και του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης που υλοποιείται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Οι παρεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, της καρδιολογικής, της παθολογικής, της γυναικολογικής και της παιδιατρικής μονάδας νοσηλείας, των χειρουργείων, του Ακτινολογικού Εργαστηρίου, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, δυναμικής 10 θέσεων, αλλά και κοινόχρηστων χώρων. Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον Δήμαρχο Λέρου Τιμόθεο Κωττάκη, ξεναγήθηκε στους χώρους από τον διοικητή του νοσοκομείου Σταμάτη Καρδάση και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μέλη του προσωπικού.

Όπως δήλωσε «η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης την μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεως του - συνεχίζουμε η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα εσύ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε - έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να γίνουν, αλλά το ΕΣΥ κινείται πλέον στη σωστή κατεύθυνση. Τα έργα συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση της υγειονομικής κάλυψης των Δωδεκανήσων, με δεδομένο ότι πέρυσι το νοσοκομείο Λέρου υποδέχτηκε περισσότερους από 33.500 ασθενείς, εκ των οποίων 10.000 νοσηλεύτηκαν στο ΤΕΠ.»

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Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης το νέο αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών, για το οποίο προχωρά η αδειοδοτική διαδικασία και θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 70 σκάφη αναψυχής, ενισχύοντας τη δυνατότητα του νησιού να υποδεχτεί θαλάσσιο τουρισμό.