Η χρηματοδότηση του έργου έγινε εξ'ολοκλήρου από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το ανακαινισμένο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ερυθρός Σταυρός» επισκέφθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους, ξεναγήθηκε στον χώρο του νοσοκομείου από τον διοικητή Αναστάσιο Καρανδρέα.

Η Α’ φάση των έργων ολοκληρώθηκε, στο πλαίσιο της οποίας ανακαινίστηκαν 800 τ.μ. και εγκαταστάθηκε σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, με αποτέλεσμα τα ΤΕΠ να λειτουργούν πλέον πλήρως. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν χώρους διαλογής και αναζωογόνησης ασθενών, εξεταστήρια, ειδικά ιατρεία όπως το οφθαλμολογικό και το ΩΡΛ, καθώς και εγκαταστάσεις για το ΕΚΑΒ, τους τραυματιοφορείς, τη γραμματεία υποδοχής και το νοσηλευτικό προσωπικό. Την ίδια στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της Β’ φάσης, που αφορούν επιφάνεια 700 τ.μ., με προγραμματισμένη ολοκλήρωση την άνοιξη του 2026.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με ασθενείς, καθώς και με το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, ανταλλάσσοντας απόψεις για τις παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας.

Πηγή: Eurokinissi