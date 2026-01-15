«Δεν απειλεί η Ελλάδα την Τουρκία. Το ανάποδο συμβαίνει» δήλωσε ο Νίκος Δένδιας αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά.

Για τη φρεγάτα «Κίμων», την πρώτη Belharra, που έφτασε σήμερα στη χώρα, τη νέα εποχή στις Ένοπλες δυνάμεις και την Τουρκία μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Για τις Βelharra δήλωσε πως είναι «ένα εξαιρετικά σημαντικό οπλικό σύστημα με τεράστιες δυνατότητες, αλλά είναι και κάτι παραπάνω από αυτό» Πρόσθεσε πως «οι τέσσερεις φρεγάτες Belharra θα φτάσουν στο επίπεδο “Standard 2++”, δηλαδή και οι τέσσερεις φρεγάτες στο τέλος της μέρας θα φέρουν στρατηγικά όπλα και ειδικά τοn νέο πύραυλο ELSA».

Αναφερόμενος στον συγκεκριμένο πύραυλο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε πως «σταδιακά, ο πύραυλος αυτός θα τοποθετηθεί και οι ανάλογοι εκτοξευτές, οι Silver 70, θα τοποθετηθούν και στις τέσσερις φρεγάτες μας. Οι τέσσερεις αυτές φρεγάτες πλέον θα είναι οι ισχυρότερες φρεγάτες που υπάρχουν στον πλανήτη Γη. Ακούγεται υπερβολικό. Σας διαβεβαιώ δεν είναι υπερβολικό. Είναι ακριβώς έτσι. Άρα λοιπόν, μιλάμε για κυριολεκτικά μια άλλη εποχή άπειρων δυνατοτήτων. Όμως, υπάρχει και κάτι πέρα από αυτό. Ο συμβολισμός της σημερινής μέρας έχει να κάνει με την πλήρη μετατροπή των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας. Από ένα αξιόμαχο σύνολο οπλικών συστημάτων, σε μία νέα μηχανή γνώσης, πληροφορίας, επεξεργασίας δεδομένων και εξασφάλισης μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης, της κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων, της ασφάλειας κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα».

Ο Νίκος Δένδιας διαβεβαίωσε πως «πάμε σε μια τελείως διαφορετική εποχή, σε τελείως διαφορετικές Ένοπλες Δυνάμεις» και πρόσθεσε μιλώντας για το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες δυνάμεις πως «καταπολεμήσαμε και καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε μια νοοτροπία, η οποία κινδύνευε να μετατρέψει ένα τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων σε «ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ’80» και να πάμε ακριβώς στη νέα εποχή».

Ο Νίκος Δένδιας παραδέχθηκε πως «είχαμε και διατηρούμε διάφορα προβλήματα στις Ένοπλες Δυνάμεις. Έχουμε υπερβολικό αριθμό Αξιωματικών σε σχέση με τους Υπαξιωματικούς, παραδείγματος χάριν. Είχαμε, το έχουμε αντιμετωπίσει πια με τη νέα Δομή, απαρχαιωμένες δομές. Ξεκινήσαμε και δημιουργήσαμε ένα νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα 12ετίας. Έχουμε μια απολύτως ολιστική προσέγγιση στην οποία εντάσσονται όλα τα συστήματα και η οποία ονομάζεται «Ασπίδα του Αχιλλέα». Αυτό που λέγεται «Ατζέντα 2030» είναι το πέρασμα σε μια νέα εποχή».

Ο υπουργός Άμυνας σημείωσε πως «η Ελλάδα δεν επιδιώκει να υπερέχει και δεν επιδιώκει να ανατρέψει οποιαδήποτε ισορροπία. Επιδιώκει, όμως να μπορεί να αποτρέψει οποιονδήποτε σκέφτεται να αναθεωρήσει Συνθήκες, οποιονδήποτε σκέφτεται να απειλήσει κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα τα οποία προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας και με την «Ατζέντα 2030» έχω πει επανειλημμένως ότι θα δημιουργηθούν οι ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία του Ελληνισμού. Αυτό σημαίνει δηλαδή, εγγύηση στην κάθε Ελληνίδα, στον κάθε Έλληνα ότι η κυριαρχία, η ανεξαρτησία, η ελευθερία, η ασφάλεια είναι κατοχυρωμένα αγαθά».

Για τα ελληνοτουρκικά ο Νίκος Δένδιας, δήλωσε πως «η Άγκυρα δεν έχει κανένα λόγο να εκνευρίζεται διότι η Ελλάδα ούτε απειλεί, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου, ούτε ζητά αναθεώρηση των Συνθηκών. Η Ελλάδα εξοπλίζεται για να υπερασπίσει τα δικαιώματά της σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Δεν απειλεί η Ελλάδα την Τουρκία. Το ανάποδο συμβαίνει. Κατά συνέπεια λοιπόν, οι ελληνικοί εξοπλισμοί δίνουν απλώς στον εκάστοτε επικεφαλής της ελληνικής Κυβέρνησης, και στον παρόντα Πρωθυπουργό, τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται έχοντας την αίσθηση ότι η Πατρίδα μας είναι ισχυρή και άρα να μην υποκύπτει σε οποιαδήποτε πίεση και σε οποιονδήποτε εκβιασμό».

