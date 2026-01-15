Η πρώτη φρεγάτα Belharra του Πολεμικού Ναυτικού.

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας έγινε η τελετή εν πλω υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων».

Πρόκειται για την πρώτη φρεγάτα FDI HN (Belharra) F-601 που απέκτησε το Πολεμικό Ναυτικό. Λίγο πριν τις 12:00 έπλευσε στον Σαρωνικό κόλπο και στη συνέχεια έφτασε στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία για την ένταξης της φρεγάτας στον στόλο, κάτι που περιλαμβάνει πιστοποιήσεις, δοκιμές, εκπαίδευση σε εθνικές διαδικασίες και σταδιακή ανάληψη ρόλων.

Η άφιξη στη Σαλαμίνα

Εντυπωσιακά είναι τα πλάνα του βίντεο από drone, το οποίο ανάρτησε στο YouTube η ομάδα Up Stories. Αυτό καταγράφει την είσοδο της φρεγάτας στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

{https://www.youtube.com/watch?v=DZ-rUiiyEkA}

Τασούλας: Σήμερα η Ελλάδα δυναμώνει, ενισχύεται αποφασιστικά

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας έφτασε στη φρεγάτα «Κίμων» με ελικόπτερο και τον υποδέχθηκαν οι αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας, ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, του Στόλου, αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος και ο κυβερνήτης του πλοίου, αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στο Κέντρο επιχειρήσεων. Ο κυβερνήτης της φρεγάτας του επέδωσε τον θυρεό του πλοίου και ο Κωνσταντίνος Τασούλας του προσέφερε την εικόνα του Αγίου Νικολάου.

«Σήμερα η Ελλάδα δυναμώνει, ενισχύεται αποφασιστικά και ηθικά και πρακτικά, χάρη στον κατάπλου του πρωτοποριακού πλοίου “Κίμων”, ενός πλοίου έκτης γενιάς, που έρχεται να ενισχύσει το Πολεμικό Ναυτικό και την αποτρεπτική δύναμη της πατρίδας μας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Είμαστε μάρτυρες μίας εθνικής κατάκτησης. Το νέο δόγμα αποτροπής του Πολεμικού Ναυτικού υλοποιείται. Το νέο δόγμα προστασίας της κυριαρχίας της Ελλάδος και της ειρήνης στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο υλοποιείται. Η Ελλάδα σήμερα είχε την τύχη να αντικρίσει όλες τις γενιές των πλοίων, τα οποία προστάτευσαν την κυριαρχία της και συνέβαλαν στο μεγαλείο της», συμπλήρωσε.

Μητσοτάκης: Εντός 18 μηνών οι άλλες τρεις Belharra

«Οι λίγοι που βρεθήκαμε σήμερα στη γέφυρα και στο κατάστρωμα του “Κίμωνα”, αλλά και οι πάρα πολλοί που παρακολούθησαν αυτές τις εικόνες από τους δέκτες της τηλεόρασης, πιστεύω ότι όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μία αίσθηση ανάτασης για την έλευση του “Κίμωνα” και την επίσημη ένταξή του στο Πολεμικό μας Ναυτικό», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επεσήμανε ότι η φρεγάτα είναι «ένας ακόμα “κρίκος” σε μία διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων, και ως προς τα μέσα που διαθέτουν αλλά και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα».

Υπογράμμισε ότι είναι χρέος του «να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση» και πρόσθεσε ότι οι άλλες τρεις Belharra θα ενταχθούν στο Πολεμικό Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών.

Δένδιας: Πέρασμα σε μια νέα εποχή

«Παρακολουθούμε σήμερα το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας, με την “Ατζέντα 2030”, μετατρέπονται από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων σε μια μηχανή γνώσης, επεξεργασίας της πληροφορίας, συνολικής αντιμετώπισης των κινδύνων, ολιστικής αντιμετώπισης των προκλήσεων. Δημιουργούμε δυνατότητα σύγχρονης επεξεργασίας δεδομένων και αντίδρασης σε οποιαδήποτε πρόκληση μέσα από πλατφόρμες όπως ο “Κίμωνας”, εντεταγμένες σε ένα σύνολο, με μια ολιστική προσέγγιση», υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας.

Τόνισε ότι είναι μεγάλη μέρα «για το Πολεμικό Ναυτικό, τις ένοπλες δυνάμεις και την πατρίδα μας». Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επεσήμανε ότι η φρεγάτα «Κίμων» είναι «ένα όπλο το οποίο θα ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας στη βασική τους αποστολή, που είναι η αποτροπή κάθε επιθετικότητας» και «να εξασφαλίζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αυτή είναι η αποστολή της».

Φωτογραφίες: EUROKINISSI, ASSOCIATED PRESS