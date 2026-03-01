Όταν έμαθε ότι θα εκπροσωπήσει την Κύπρο, έκλαψε και δεν μπορούσε να πάρει κανέναν τηλέφωνο να το πει.

Η Antigoni Buxton, η οποία θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision 2026, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» της ΕΡΤ και τον Αντώνη Λαγουδάκη.

«Είμαι πολύ καλά και ευχαριστημένη με τις πρόβες που κάνουμε για τη Eurovision. Είναι η δεύτερη μέρα που κάνουμε τις πρόβες μας», είπε αρχικά η Αντιγόνη.

«Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι θα έχω άγχος, γιατί δεν με βοηθάει. Θέλω να το ζήσω και όταν θα κοιτάω πίσω, να είμαι χαρούμενη. Ήθελα να βάλω κάτι κυπριακό στο τραγούδι μου γιατί είμαι πολύ περήφανη για τις ρίζες μου. Από πολύ μικρή ήταν το όνειρό μου να πάω στη Eurovision, προσπάθησα και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν ήμουν έτοιμη. Τώρα έχω περισσότερη εμπειρία και το τραγούδι είναι τέλειο».

«Η σκηνική παρουσία θα είναι πολύ δυνατή, θα έχει πολύ κέφι, με παραδοσιακό κυπριακό στοιχείο και μοντέρνο. Λατρεύω τη Shakira, χαίρομαι όταν μου λένε ότι μοιάζουμε. Όταν έμαθα ότι θα εκπροσωπήσω την Κύπρο, έκλαψα και δεν μπορούσα να πάρω κανέναν τηλέφωνο να το πω» συμπλήρωσε η Antigoni.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgrany6yhd5d?integrationId=40599y14juihe6ly}