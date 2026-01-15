Συνεχίζει τις συναντήσεις του με τη πολιτική ηγεσία της χώρας μας ο Στίβεν Μίραν, εν ενεργεία μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED).

Μετά τη χθεσινή του συνάντηση με τον υπουργό Οικνομικών & Εθνικής Οικονομίας αλλά και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο Στίβεν Μίραν συναντήθηκε σήμερα με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παρούσα στη συνάντηση ήταν και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Ήταν τιμή μου να πραγματοποιήσω συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Δρ Στίβεν Μιράν στην Αθήνα και να συζητήσουμε για την εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας», έγραψε η Κίμπερλι Γκίλφοιλ σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, ο Δρ. Μιράν προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, εμπλουτίζοντας τον διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ σχετικά με την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες», προσθέτει.

Η ανάρτησή της στο X

{https://x.com/USAmbassadorGR/status/2011834873963823144}