Επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας πραγματοποιεί ο Στίβεν Μίραν, εν ενεργεία μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED).

Συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Στίβεν Μίραν, είχε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκιλφόϊλ.

Η κα.Γκίλφοϊλ τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που ένα εν ενεργεία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ επισκέπτεται επίσημα την Ελλάδα και σημείωσε ότι «ένα ορόσημο για τις οικονομικές μας σχέσεις και τη χρηματοπιστωτική μας συνεργασία».

Η ανάρτησή της στο Χ

{https://x.com/USAmbassadorGR/status/2011494993215832463}