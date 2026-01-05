Όπως περιγράφουν οι New York Times, η άφιξη της Γκίλφοϊλ στην Αθήνα ήταν από την πρώτη στιγμή εντυπωσιακή.

Αίσθηση προκαλεί το εκτενές αφιέρωμα των New York Times στη νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την άφιξή της έχει μετατραπεί σε ένα από τα πλέον συζητημένα πρόσωπα της χώρας.

Το ρεπορτάζ των New York Times σκιαγραφεί το πορτρέτο μιας διπλωμάτη που συνδυάζει έντονη κοινωνική παρουσία, επιθετική προώθηση αμερικανικών συμφερόντων και άμεση πρόσβαση στον στενό κύκλο του προέδρου Τραμπ, προκαλώντας θαυμασμό αλλά και αμηχανία.

Όπως περιγράφουν οι New York Times, η άφιξη της Γκίλφοϊλ στην Αθήνα ήταν από την πρώτη στιγμή εντυπωσιακή. Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης προσγειώθηκε με ιδιωτικό τζετ ελληνοαμερικανού μεγιστάνα, ένα γεγονός που από μόνο του προκάλεσε σχόλια, ενώ οι πρώτες δημόσιες εμφανίσεις της έδωσαν τον τόνο μιας παρουσίας που δεν θα περνούσε απαρατήρητη. Σε δείπνο την εβδομάδα της Ημέρας των Ευχαριστιών, αλλά και κατά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η Γκίλφοϊλ εμφανίστηκε με στιλ και αυτοπεποίθηση που, σύμφωνα με τους New York Times, ξένισε όσους είχαν συνηθίσει πιο χαμηλών τόνων διπλωματικές φιγούρες.

Οι New York Times αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι κατά την τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο η ίδια έκανε αναφορά σε προηγούμενο ταξίδι της στην Ελλάδα, μιλώντας για έναν «υπέροχο μήνα του μέλιτος», με τον Πρόεδρο να απαντά σκωπτικά και την ίδια να ανταποδίδει με χιούμορ. Το περιστατικό, όπως σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα, έγινε αντικείμενο συζήτησης στους πολιτικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους, συμβολίζοντας το διαφορετικό ύφος που φέρνει μαζί της.

Σύμφωνα με τους New York Times, η Γκίλφοϊλ δεν άργησε να ενταχθεί και στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας. Λίγες εβδομάδες μετά την άφιξή της, εμφανίστηκε σε νυχτερινό κέντρο για την πρεμιέρα γνωστού Έλληνα καλλιτέχνη, καθισμένη σε περίοπτη θέση, και αποχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες. Όπως δήλωσε η ίδια στην εφημερίδα, δεν θεωρεί ότι αυτό συνιστά πρόβλημα για τα καθήκοντά της, υποστηρίζοντας ότι η κοινωνική δραστηριότητα μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον για τις Ηνωμένες Πολιτείες και να λειτουργήσει θετικά για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις.

Παρά τη δημοσιότητα γύρω από την εικόνα και το lifestyle της, οι New York Times υπογραμμίζουν ότι πολλοί στην Αθήνα αναγνωρίζουν πως η νέα πρέσβης εργάζεται με την ίδια ένταση που διασκεδάζει. Κυβερνητικά στελέχη, τα οποία επικαλείται η εφημερίδα, σημειώνουν ότι η Γκίλφοϊλ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ισχυρούς διαύλους επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον, κυρίως λόγω της στενής της σχέσης με το περιβάλλον του προέδρου Τραμπ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των New York Times, η πρέσβης έχει εμπλακεί ενεργά στην προώθηση σημαντικών επιχειρηματικών και ενεργειακών συμφωνιών που αφορούν αμερικανικά συμφέροντα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ανάπτυξη λιμανιού αμερικανικών συμφερόντων κοντά στην Αθήνα, αλλά και οι έρευνες για φυσικό αέριο στο Ιόνιο. Αν και οι συμφωνίες αυτές βρίσκονταν σε εξέλιξη πριν από την άφιξή της, Έλληνες αξιωματούχοι δηλώνουν στους New York Times ότι η Γκίλφοϊλ έσπευσε να εμπλακεί προσωπικά, πιέζοντας ώστε να ανακοινωθούν και να ολοκληρωθούν υπό τη δική της θητεία.

Η εφημερίδα περιγράφει την πρέσβη ως «ακούραστη», σημειώνοντας ότι επικοινωνεί με υπουργούς και αξιωματούχους ακόμη και αργά τη νύχτα, χωρίς να αναγνωρίζει τυπικά ωράρια. Σύμφωνα με πηγές που μιλούν στους New York Times, αυτή η στάση έχει δημιουργήσει την αίσθηση μιας διπλωμάτη που λειτουργεί περισσότερο ως πολιτικός παίκτης παρά ως παραδοσιακός εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι New York Times καταγράφουν ωστόσο και τις αντιδράσεις. Πολιτικοί της αντιπολίτευσης εκφράζουν την ανησυχία ότι η συμπεριφορά της πρέσβη δίνει την εντύπωση υπερβολικής αμερικανικής παρέμβασης στα εσωτερικά της χώρας. Διανοούμενοι και αναλυτές, τους οποίους επικαλείται η εφημερίδα, σχολιάζουν με ειρωνεία την έντονη προβολή της εμφάνισης και της προσωπικής της ζωής, υποστηρίζοντας ότι η υπερβολική «λατρεία» γύρω από το πρόσωπό της δεν τιμά την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν οι New York Times σε επεισόδιο που προκάλεσε διπλωματική ενόχληση, όταν η Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε «ατυχές» το γεγονός ότι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας ελέγχεται ουσιαστικά από κινεζική κρατική εταιρεία. Η δήλωση προκάλεσε έντονη αντίδραση από την κινεζική πρεσβεία, ενώ η ελληνική κυβέρνηση έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι το λιμάνι δεν τίθεται προς πώληση. Παρ’ όλα αυτά, όπως σημειώνουν οι New York Times, η Αθήνα συνεργάζεται στενά με την Ουάσιγκτον για την ανάπτυξη νέου λιμανιού στην Ελευσίνα, το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν ως αντίβαρο στην κινεζική επιρροή.

Στο αφιέρωμά τους, οι New York Times αφιερώνουν μεγάλο μέρος και στο προσωπικό και πολιτικό παρελθόν της Γκίλφοϊλ. Πρώην εισαγγελέας στην Καλιφόρνια, πρώην σύζυγος του Γκάβιν Νιούσομ και μετέπειτα προβεβλημένη παρουσιάστρια στο Fox News, η Γκίλφοϊλ έχει διανύσει μια πορεία που τη φέρνει από τους δημοκρατικούς κύκλους του Σαν Φρανσίσκο στον σκληρό πυρήνα του τραμπικού κινήματος. Οι New York Times υπενθυμίζουν ότι υπήρξε για χρόνια σύντροφος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και κορυφαίο στέλεχος στον μηχανισμό συγκέντρωσης πόρων για την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ.

Η τοποθέτησή της στην Αθήνα, όπως σημειώνουν οι New York Times, ανακοινώθηκε σε μια περίοδο έντονων προσωπικών εξελίξεων, γεγονός που οδήγησε ορισμένους να θεωρήσουν ότι επρόκειτο για μια «κομψή έξοδο» από την Ουάσιγκτον. Η ίδια, ωστόσο, απορρίπτει αυτή την ερμηνεία, δηλώνοντας στην εφημερίδα ότι η ανάληψη της πρεσβείας αποτέλεσε συνειδητή επιλογή και προσωπικό στόχο.

Σύμφωνα με τους New York Times, η Γκίλφοϊλ μιλά με ένταση και πάθος για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη σημασία των ενεργειακών συμφωνιών, επικαλούμενη ακόμη και τον γιο της για να εξηγήσει γιατί θεωρεί κρίσιμο να στηριχθεί η Ουκρανία τον χειμώνα. Παράλληλα, δηλώνει χωρίς περιστροφές ότι δεν έχει καμία πρόθεση να ζητήσει συγγνώμη για τον τρόπο ζωής της στην Αθήνα, υποστηρίζοντας ότι η εξωστρέφεια και η κοινωνικότητα αποτελούν εργαλεία διπλωματίας.

Το αφιέρωμα των New York Times κλείνει με μια συμβολική σκηνή: η Γκίλφοϊλ στέκεται μπροστά σε έναν πίνακα στην επίσημη κατοικία του Αμερικανού πρέσβη, όπου αναγράφονται όλα τα ονόματα των προκατόχων της από το 1948. Είναι η πρώτη γυναίκα στη λίστα. «Εδώ είμαι», λέει, σύμφωνα με τους New York Times, σημειώνοντας ότι σχεδόν δάκρυσε. Μια φράση που, κατά την εφημερίδα, συμπυκνώνει τον τρόπο με τον οποίο η νέα πρέσβης αντιλαμβάνεται τον ρόλο της στην Ελλάδα: ως ιστορικό ορόσημο, αλλά και ως μια αποστολή που δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο .