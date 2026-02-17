Νέες βολές της Γκίλφοϊλ για την επένδυση της Κίνας στον Πειραιά.

Στην επένδυση της Κίνας στον Πειραιά και την Cosco αναφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης η Αμερικανίδα πρέσβης. Συμμετέχοντας στην εκδήλωση με θέμα «Διάλογοι της Νισύρου - Bridging the East Med» η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν ξέχασε το λιμάνι του Πειραιά. Όπως είπε «κάθε μέρα, όταν ξυπνάω το πρωί, ψάχνω έναν τρόπο να προωθήσω τα αμερικανικά συμφέροντα, τα χρήματα, τις υποδομές, να συνεργαστώ με την Ελλάδα και τους υπόλοιπους συμμάχους μας στην περιοχή, και αυτό σημαίνει να αντισταθώ πολύ επιθετικά στα κινεζικά συμφέροντα». Και συνέχισε: «Θα το κάνω αυτό κάθε μέρα και θα το κάνω χωρίς να ζητήσω συγγνώμη, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου και είναι το καλύτερο για την εθνική ασφάλεια και την Κίνα. Είναι έξυπνοι. Είδαν την ευκαιρία. Ήρθαν στην Ελλάδα. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, ήταν σε μια εποχή που η οικονομία δεν πήγαινε τόσο καλά όσο σήμερα, και ήταν ο μόνος πλειοδότης. Αυτή είναι η πραγματικότητα», τόνισε.

Επεσήμανε δε πως πρέπει η Ευρώπη να πάρει μάθημα από αυτό. «Όταν ξένες χώρες προσπαθούν να επενδύσουν χρήματα στη χώρα σας, τα εξετάζετε, τα αξιολογείτε, πρέπει να περάσουν από μια διεξοδική έρευνα. Τώρα το κάνουν αυτό. Τότε δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Επομένως, δεν υπήρχε κανένα προσωρινό μέτρο για να αποτρέψει κάτι τέτοιο από το να συμβεί. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επενδύσουμε χρήματα και υποδομές για να χτίσουμε ένα άλλο λιμάνι που θα μπορεί να αντισταθμίσει τα κινεζικά συμφέροντα στον Πειραιά».