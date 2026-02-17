Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει περισσότερες από 40 επιθέσεις σε σκάφη με πάνω από 130 νεκρούς τους τελευταίους μήνες, χωρίς αποδείξεις ότι πρόκειται για διακινητές ναρκωτικών ή έγκριση από το Κογκρέσο.

Η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις σε τρία σκάφη που φέρεται να έκαναν λαθρεμπόριο ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και την Καραϊβική τη Δευτέρα. Από την επίθεση σκοτώθηκαν 11 άτομα.

«Οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι τα σκάφη διέσχιζαν γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών και συμμετείχαν σε επιχειρήσεις διακίνησης», δήλωσε η Νότια Διοίκηση την Τρίτη σε ανάρτηση στο X.

{https://twitter.com/Southcom/status/2023791027383890240}

«Αργά το βράδυ της 16ης Φεβρουαρίου, υπό την καθοδήγηση του διοικητή της Νότια Διοίκησης, Στρατηγού Φράνσις Λ. Ντόνοβαν, η Κοινή Ομάδα Εργασίας Southern Spear πραγματοποίησε τρία θανατηφόρα πλήγματα σε τρία σκάφη που λειτουργούσαν από Καθορισμένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις. Οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι τα σκάφη διέσχιζαν γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών και συμμετείχαν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών. Έντεκα ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των ενεργειών, 4 στο πρώτο σκάφος στον Ανατολικό Ειρηνικό, 4 στο δεύτερο σκάφος στον Ανατολικό Ειρηνικό και 3 στο τρίτο σκάφος στην Καραϊβική. Δεν τραυματίστηκαν στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ» ανέφερε η ανάρτηση.

Οι επιθέσεις είναι οι τελευταίες σε μια σειρά αμφιλεγόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων που έχουν ανησυχήσει και απογοητεύσει τους επικριτές της κυβέρνησης στο Κογκρέσο, αν και οι γερουσιαστές έχουν επιλέξει να επιτρέψουν τη συνέχιση των επιθέσεων χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ούτε ο στρατός ούτε η κυβέρνηση Τραμπ έχει παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι τα σκάφη ή οι επιβαίνοντες σε αυτά εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών ενώ δεν έχουν δώσει ούτε αποδείξεις για τον αριθμό των νεκρών.

Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει περισσότερες από 40 επιθέσεις σε σκάφη με πάνω από 130 νεκρούς, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις που παρείχε το υπουργείο Άμυνας.

Ο υπουργός Πολέμου - Πρώην Άμυνας- Πιτ Χέγκσεθ επαίνεσε τις επιθέσεις γράφοντας: «Αποδεικνύεται ότι η Ημέρα του Προέδρου - υπό τον Πρόεδρο Τραμπ - δεν είναι μια καλή μέρα για διακίνηση ναρκωτικών».

Η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι επιθέσεις είναι απαραίτητες για να σταματήσει η διακίνηση που σκοτώνει Αμερικανούς, αυξάνοντας τις εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, ενός σημαντικού κόμβου διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα με τις ΗΠΑ.

Οι επικριτές των επιθέσεων έχουν χαρακτηρίσει τις ενέργειες της κυβέρνησης άνομες και ανεύθυνες, κριτική που έφτασε στο αποκορύφωμά της μετά από αναφορές ότι ο στρατός χτύπησε δύο φορές ένα από τα σκάφη, σκοτώνοντας τελικά δύο άτομα.

Με πληροφορίες του NBCNews