Ακούστε το τραγούδι που «χάρισε» στον good job Nicky την δεύτερη θέση στον εθνικό τελικό της Eurovision.

O good job Nicky αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί του Sing for Greece 2026 με το τραγούδι του «Dark side of the moon» να αποκτά φανατικό κοινό.

Ο ταλαντούχος ερμηνευτής ξεχώρισε με τη δυναμική παρουσία του στη σκηνή του Εθνικού Τελικού και πλέον το smash hit του κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Το «Dark side of the moon» συνδυάζει σύγχρονους ήχους με έντονο συναίσθημα και δυναμικούς στίχους, κι αυτά είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά που το έκαναν αμέσων να ξεχωρίσει. Τη μουσική υπογράφουν οι Connor Mullally και Trey Qua ενώ τους στίχους οι Connor Mullally, Trey Qua, και good job Nicky.

