Ο Τάσος Ξιαρχό μίλησε για τον φετινή διοργάνωση του εθνικού τελικού της Eurovision και σχολίασε την σκηνική παρουσία του νικητή και του Good Job Nicky.

Ο Τάσος Ξιαρχό, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», όπου και αναφέρθηκε στην φετινή διοργάνωση του εθνικού τελικού της Eurovision.

Σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στον αέρα της εκπομπής, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, ο γνωστός χορογράφος, φάνηκε να σχολιάζει την σκηνική παρουσία του Akyla, ενώ αποκάλυψε πως είχε ρωτήσει τον Good Job Nicky για το αν χρειάζεται τη βοήθειά του και εκείνος του απάντησε ότι δεν τον αφήνουν από τη διοργάνωση.

Όσον αφορά την εμφάνιση και τη νίκη του Akyla δήλωσε: «Αναμενόμενο ήταν να κερδίσει ο Akylas, φαινόταν το πράγμα από μακριά. Η φωνή του ήταν κρύσταλλο, μηδέν λάθος. Η σκηνική παρουσία μπορεί να μην ήταν αυτό που περιμέναμε αλλά αυτό μπορεί να βελτιωθεί. Θέλει κάτι πιο character, μία πιο ευρηματική χορογραφία».

Σε δεύτερο χρόνο, μίλησε για τη συμμετοχή του Good Job Nicky, με τον οποίο διατηρεί και φιλικές σχέσεις: «Ο Good Job Nicky είναι φίλος μου. Είχε προσεγγίσει κόσμο για να τον βοηθήσουν. Τον ρώτησα αν μπορώ να τον βοηθήσω στη Eurovision και μου είπε ότι δεν το επιτρέπει η παραγωγή. Δεν μπορούσε να έχει αυτό που ήθελε σκηνικά, είναι λίγο «χιτλερική» αυτή η Eurovision. Δεν σε αφήνουν να έχεις τη δική σου ομάδα. Αν δεν νιώθεις ασφάλεια, βγαίνουν τέτοια αποτελέσματα. Ήταν και λίγο ρίσκο αυτές οι νότες», αποκάλυψε ο γνωστός χορογράφος.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Τάσος Ξιαρχό, απάντησε στα σχόλια της Εύης Δρούτσα αναφορικά με τις στιλιστικές επιλογές της και το σώμα της Marseaux: «Δεν ξέρω τι περνάει ο καθένας και τι περνάει στη ζωή του αλλά νομίζω ότι τελευταία της έχει στρίψει λιγάκι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgh1y1qcxj6x?integrationId=40599y14juihe6ly}