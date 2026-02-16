Ο Akylas, είναι ο μεγάλος νικητής του Sing for Greece, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, το Μάιο στη Βιέννη.

Το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε ο εθνικός τελικός της Eurovision στη σκηνή του Sing for Greece, όπου και αναδείχθηκε ο Akylas, ως το πρόσωπο που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού το Μάιο στη Βιέννη.

Ο καλλιτέχνης, δήλωσε συμμετοχή με το τραγούδι «Ferto» και πολύ γρήγορα βρέθηκε στην κορυφή των στοιχημάτων, ενώ κέρδισε την θετική ψήφο του κοινού και των δύο επιτροπών.

Το απόγευμα της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, ο Akylas, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου και μίλησε για την επιτυχία του, αλλά και τη δύσκολη διαδρομή που διένυσε μέχρι τη σκηνή του Sing for Greece. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αποκάλυψε και ορισμένες λεπτομέρειες αναφορικά με την εμφάνισή του και τη σκηνική του παρουσία στη Βιέννη.

Ο Akylas στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Αρχικά, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στον εθνικό τελικό, εξηγώντας ορισμένες από τις δυσκολίες που έχει βιώσει στη ζωή του:

«Δεν θέλω να ακουστεί αλαζονικό, αλλά θα πω ότι ναι, θεωρώ πως μου το «χρωστούσε η ζωή». Όταν κατεβήκαμε, η Κατερίνα Βρανά, μου είπε «Μπράβο, ήσουν πολύ καλός» και της λέω: «Δεν μπορώ να πιστέψω, πώς μετά από τόσες δυσκολίες… να γίνεται κάτι τέτοιο». Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μας φέρθηκε έτσι η ζωή. Μετά από τόση απόρριψη, δυσκολίες, πόρτες κλειστές…».

Όσον αφορά τον μπαμπά του, ο Akylas, εξήγησε: «Ο μπαμπάς μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Είναι καρδιοπαθείς χρόνια, ήθελε να έρθει… Έχει περάσει από ένα πολύ δύσκολο χειρουργείο και είναι λίγο δύσκολα τώρα, δεν μπορούσε να έρθει. Είναι πολύ περήφανος. Μιλήσαμε, του έστειλα και φωτογραφία… Λες ότι τώρα, όποια πόρτα και να έρθει πόσο λάθος να πάει. Τώρα θα κάνω τα βίντεό μου… τα ντυσίματά μου».

Σε δεύτερο χρόνο ο Akylas, μίλησε για την απόφασή του να εγκατασταθεί από τις Σέρρες στην Αθήνα, την περίοδο που δούλευε σε κρουαζιερόπλοια και το διάστημα πριν στείλει τη συμμετοχή του για το Sing for Greece.

«Λέω θα πάω στην Αθήνα, να το κυνηγήσω, να δω πού μπορεί να βγει. Έψαχνα την ευκαιρία. Budget δεν υπήρχε, υπήρχαν φίλοι που με φιλοξένησαν τον πρώτο καιρό. Ξεκίνησα να δουλεύω εδώ, σε κουζίνες, έχω τελειώσει τη μαγειρική, είχα προϋπηρεσία σε κουζίνες όταν ήρθα… Ξεκίνησα να βάζω βίντεο στο TikTok και ξεκίνησε να γίνεται χαμός… Καταλάβαινα ότι κάτι έρχεται, αλλά μετά σταματούσε και ξανά πίσω…».

Όσον αφορά την περίοδο που δούλεψε στην εστίαση κυνηγώντας παράλληλα το όνειρό του εξήγησε: «Έχω δουλέψει και σε κουζίνες με τοξικό περιβάλλον και σε άλλες που με αγκάλιασαν και μου έλεγαν να μου δώσουν ρεπό για να κάνω live. Δεν υπήρξε κάποιος που να γελάσει με το όνειρό μου, έλεγα ότι θέλω να γίνω μουσικός… Το να δουλεύεις σε μία κουζίνα για να πληρώσεις τα απαραίτητα και να κρατήσεις χρήματα για να πληρώσεις την παραγωγή, εκεί είπα μήπως κάνω διάλλειμα. Δεν περνούσα καλά, χρωστούσα…».

Παράλληλα, μίλησε για την περίοδο που δούλεψε σε κρουαζιερόπλοιο και ταυτόχρονα εξασκούσε την μουσική του πορεία: «Βρέθηκε μία πρόταση, εγώ δεν ήξερα αν μπορούσαν να το βγάλω… να τραγουδάω όλη μέρα… Έκανα κάτι που αγαπώ, τα show μου, όλα. Ήταν σχολείο. Δεν είχα ιδέα ότι μπορούσα να τραγουδήσω τόσο απαιτητικά τραγούδια…».

«Ήμουν πελαγωμένος λίγο πριν στείλουμε το κομμάτι στη Eurovision, γιατί είχα αποφασίσει να γυρίσω Ελλάδα, όσο ήμουν στο κρουαζιερόπλοιο, είχα πει ότι θέλω να το προσπαθήσω… Τα βρήκα με την Minos. Γυρνάω Ελλάδα με ρίσκο και δεν κλείνω δουλειές. Δεν μπορώ να κλείσω μαγαζιά. Οπότε θυμάμαι το Σεπτέμβρη και να λέω γιατί έφυγα και να στέλνω βιογραφικά για να μπω σέρβις…».

Τέλος, αναφέρθηκε σε ορισμένες λεπτομέρειες και στο ποια θα είναι η σκηνική του παρουσία το Μάιο στη Βιέννη: «Σίγουρα θα είμαι με τον Φωκά. Δεν έχουμε προλάβει να πούμε τίποτα. Θα έχω χειλόφωνο σίγουρα. Ήταν κάτι που ήθελα, αλλά είπαμε ότι θα είναι πιο ασφαλές να είμαι χωρίς τώρα... Μέχρι τη Βιέννη, έχω δύο μήνες να κάνω ασταμάτητες πρόβες. Θα προσπαθήσουμε να είναι έκπληξη. Θα υπάρξουν στοιχεία από παντού και έχω σκεφτεί ήδη πράγματα. Θα έχει τη δική μου υπογραφή και ταυτότητα, θα φοράω και το σκουφάκι….».

