Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.279,1 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,43%.

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να εμφανίζεται μειωμένο και τις τραπεζικές μετοχές να δέχονται πιέσεις.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.279,1 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,43%, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 313,4 εκατ. ευρώ, έναντι 387 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση. Από τον συνολικό τζίρο, τα 42,32 εκατ. ευρώ αφορούσαν 15 πακέτα, κυρίως σε τραπεζικούς τίτλους, με τον όγκο των συναλλαγών να ανέρχεται σε 48,21 εκατ. τεμάχια. Στο ταμπλό, 60 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 67 υποχώρησαν, ενώ 75 παρέμειναν αμετάβλητες.

Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25, ο οποίος έκλεισε με απώλειες 0,51% στις 5.800,32 μονάδες. Αντίθετα, ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM κατέγραψε άνοδο 0,65%, κλείνοντας στις 2.801,29 μονάδες.

Στον τραπεζικό κλάδο, η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας, κλείνοντας με πτώση 1,1% στα 14,40 ευρώ. Η Πειραιώς υποχώρησε κατά 1,09% στα 8,19 ευρώ, η Eurobank έκλεισε με απώλειες 0,56% στα 3,93 ευρώ, ενώ η Alpha Bank σημείωσε πτώση 1,5% στα 3,81 ευρώ. Υπενθυμίζεται πάντως ότι η Citi προχώρησε σε νέες αυξήσεις των τιμών-στόχων για τις συστημικές τράπεζες.

Από τα υπόλοιπα blue chips, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν ο ΟΠΑΠ, ο οποίος υποχώρησε κατά 3,1% στα 16,09 ευρώ, καθώς και η ΔΕΗ που έκλεισε με απώλειες 2,1% στα 18,64 ευρώ. Στον αντίποδα, ξεχώρισε η μετοχή της Τιτάν, η οποία κατέγραψε άνοδο 4,2% στα 54,60 ευρώ. Θετική ήταν και η εικόνα της Metlen, που ενισχύθηκε κατά 2% στα 36,60 ευρώ, μετά την ανακοίνωση για την παραγωγή του πρώτου τυποποιημένου πακέτου γαλλίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ανοδικά κινήθηκαν η Intralot, η οποία κατέγραψε κέρδη 3,4% στα 0,99 ευρώ, και η Intracom με άνοδο 2,1% στα 3,32 ευρώ. Αντίθετα, η Qualco συνέχισε την πτωτική της πορεία για όγδοη διαδοχική συνεδρίαση, κλείνοντας με απώλειες 2,09% στα 5,61 ευρώ, ενώ η Autohellas και η Ideal υποχώρησαν αμφότερες κατά 1,52%.