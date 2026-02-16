Με την ίδια απόφαση αντικαθίστανται και τα σχετικά υποδείγματα δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας, τόσο για πλοία με ελληνική σημαία όσο και για πλοία με σημαία Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.

Τροποποιήσεις στο πλαίσιο υποβολής και υπολογισμού της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας προβλέπει απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την απόφαση Α.1039/2026 τροποποιείται η προηγούμενη ρύθμιση που αφορούσε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων του ν. 27/1975 για το φορολογικό έτος 2023 και τα επόμενα, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές. Η νέα ρύθμιση εξειδικεύει τον τρόπο εφαρμογής των μειώσεων και απαλλαγών του φόρου για πλοία με ελληνική σημαία, καθώς και για πλοία με σημαία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πλην της ελληνικής.

Παράλληλα, αποσαφηνίζεται ότι οι απαλλαγές και μειώσεις που προβλέπονται από τον νόμο δεν εφαρμόζονται στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία και πλοιάρια αναψυχής, καθώς και στα τουριστικά ημερόπλοια, με περιορισμένες εξαιρέσεις που προβλέπονται ρητά. Ιδιαίτερη πρόβλεψη εισάγεται για τον υπολογισμό του φόρου σε περιπτώσεις έναρξης ή διακοπής της εκμετάλλευσης πλοίου εντός του έτους, καθώς και σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αργίας λόγω επισκευών ή έλλειψης εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές, ο φόρος περιορίζεται αναλογικά με τις ημέρες εκμετάλλευσης, ενώ ρητά ορίζεται ότι ο φόρος των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής δεν μειώνεται λόγω ακινησίας.

Με την ίδια απόφαση αντικαθίστανται και τα σχετικά υποδείγματα δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας, τόσο για πλοία με ελληνική σημαία όσο και για πλοία με σημαία Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ., τα οποία επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο μέρος της ρύθμισης.

Η ισχύς της απόφασης ξεκινά από τη δημοσίευσή της και καταλαμβάνει την εκμετάλλευση πλοίων δεύτερης κατηγορίας από το φορολογικό έτος 2024 και μετά, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων όπου ο φόρος έχει προσδιοριστεί εσφαλμένα.