Ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για το εμβληματικό έργο γαλλίου της Metlen.

Ξεκινά η αποστολή τυποποιημένων πακέτων γαλλίου σε υποψήφιους αγοραστές, όπως ανακοίνωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, σηματοδοτώντας ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για το εμβληματικό έργο γαλλίου της Metlen Energy & Metals, που ενισχύει τη θέση της Ελλάδας και της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη των Κρίσιμων Πρώτων Υλών.

Σε ανάρτησή του στο LinkedIn, ο κ. Μυτιληναίος παρουσίασε το πρώτο τυποποιημένο πακέτο 500 γραμμαρίων γαλλίου, το οποίο είδε για πρώτη φορά η ανώτατη διοίκηση του ομίλου κατά τη διάρκεια της τριήμερης μηνιαίας συνάντησης στις κύριες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας. Η συνάντηση συγκεντρώνει σε τακτική βάση όλους τους επικεφαλής των επιχειρηματικών τομέων και τη διοικητική ομάδα των δραστηριοτήτων Ενέργειας και Μεταλλουργίας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ομίλου, η αποστολή των πακέτων σε ενδιαφερόμενους αγοραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Ιαπωνία αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, με στόχο τη διενέργεια δοκιμών και πειραματικών εφαρμογών. Όπως επισημαίνει, το έργο εξελίσσεται με πλήρη ταχύτητα και μάλιστα νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος χαρακτήρισε το εγχείρημα εμβληματικό για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει προσωπικά για την πρόοδο αυτού του νέου επιχειρηματικού ταξιδιού της Metlen Energy & Metals.