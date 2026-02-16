Επίσης η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) για το έτος 2027 θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Σε εργασίες προετοιμασίας για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2026 προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενημερώνοντας τους φορολογουμένους για προσωρινές αλλαγές στη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών εφαρμογών του Περιουσιολογίου. Όπως ανακοινώθηκε, η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2026 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και έως την ολοκλήρωση της έκδοσης και ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ 2026, καθώς και μέχρι το άνοιγμα της δυνατότητας υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για το ίδιο έτος.

Παράλληλα, η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) για το έτος 2027 θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στο χρονικό διάστημα από τις 9:00 έως τις 13:00. Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του Περιουσιολογίου θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ και της υποβολής δηλώσεων Ε9 για τα έτη 2010 έως 2025.