Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα θα μιλήσουν αξιόλογοι ομιλητές ενώ με ξεχωριστό ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του ίδιου.

Επόμενος σταθμός της παρουσίασης της βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα είναι η Λάρισα. Απόψε στις 19:00 η «Ιθάκη» θα παρουσιαστεί στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace Larissa (Παπαναστασίου 19, Λάρισα).

Το βιβλίο των πρώην πρωθυπουργού αποτελεί μια προσωπική καταγραφή εμπειριών και σκέψεων για την πολιτική, την κοινωνία και το μέλλον της χώρας, ενώ ο ίδιος ς θα αναπτύξει τα βασικά μηνύματα και τις αναζητήσεις που τον οδήγησαν στη συγγραφή του.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν ο Απόστολος Καλογιάννης, πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων, η Ιωάννα Καραβάνα, Δικηγόρος – Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών, ο Θέμης Λαζαρίδης, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου και ο Σωτήρης Τσουκαρέλης, Πολιτικός Επιστήμονας-Υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά».

Με συγκεκριμένες προτάσεις για την εναλλακτική πολιτική που πρέπει να υπάρξει στη χώρα, ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να δώσει το μήνυμα πως είναι έτοιμος για επάνοδο στο πολιτικό προσκήνιο. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ζωντανά τα μηνύματα και τις θέσεις του πρώην πρωθυπουργού, οι οποίες συνδέουν την εμπειρία του από τα χρόνια διακυβέρνησης με τις προκλήσεις του σήμερα.

Πρώτες εικόνες από την παρουσίαση

{https://youtube.com/shorts/838UXxlaIK4}

Παρακολουθήστε LIVE την εκδήλωση