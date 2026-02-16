«Το θέμα δεν είναι να παριστάνουμε τον «μπαμπά» τους, αλλά να μάθουμε να τους ακούμε» σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στη Λάρισα και συζήτησε με δεκάδες νέους για τα ζητήματα που τους απασχολούν χαμηλούς μισθούς, ακρίβεια, υψηλά ενοίκια, αλλά και τις δυσκολίες στην πραγματοποίηση των ονείρων τους σε μια πόλη της περιφέρειας. Παρά τα εμπόδια, η νεολαία επιμένει, δεν συμβιβάζεται με το σήμερα και συνεχίζει να παλεύει για ένα καλύτερο αύριο.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε μια ποικιλία επαγγελματικών χώρων, εργαζόμενοι στην εστίαση, τη διανομή, τεχνικές δραστηριότητες, μικρομεσαίοι επαγγελματίες, νέοι γονείς, φοιτητές αλλά και νέοι αγρότες που συμμετείχαν ενεργά στα μπλόκα της περιοχής. Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι το ζητούμενο είναι να τους ακούμε πραγματικά, να κατανοούμε τα προβλήματά τους και να στηρίζουμε τη δημιουργικότητα και τη διάθεσή τους για δράση.

Επιπλέον, ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε με εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, όπου ενημερώθηκε για τις συνθήκες εργασίας, την έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού, τη φορολόγηση και την εκτίναξη των τιμών στα οικοδομικά υλικά, που δημιουργούν περιβάλλον ανασφάλειας.

Σημαντική και η συνάντηση με τους εκπροσώπους του Αγροτικού Συλλόγου Πλατύκαμπου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μελίβοιας, οι οποίοι περιέγραψαν τις δυσκολίες στη διαδικασία παραγωγής, αλλά και την προσπάθειά τους να αναδείξουν την ποιοτική παραγωγή και να επενδύσουν στη μεταποίηση των προϊόντων τους.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

Και όμως επιμένουν. Αυτό το αισιόδοξο συμπέρασμα βγαίνει από τη συζήτηση με δεκάδες νέους στη Λάρισα. Πολιορκούνται από χαμηλούς μισθούς, ακρίβεια και απλησίαστα νοίκια -αυτή είναι η διαπίστωση που κάνουν όλες και όλοι. Μοιράστηκαν μαζί μου την ανησυχία τους για την επόμενη ημέρα και τον προβληματισμό τους για το πόσο εξαιρετικά δύσκολο είναι να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους σε μια πόλη της περιφέρειας. Και όμως, επιμένουν δεν έχουν σκοπό ούτε να συμβιβαστούν με το σήμερα, ούτε να σταματήσουν να παλεύουν για το καλύτερο. Το θέμα δεν είναι να παριστάνουμε τον «μπαμπά» τους, αλλά να μάθουμε να τους ακούμε.

Οι περισσότεροι ήταν εργαζόμενοι είτε στην εστίαση, στη διανομή και σε τεχνικές δραστηριότητες, αλλά και μικρομεσαίοι επαγγελματίες, νέοι γονείς, αλλά και φοιτητές. Ανάμεσά τους και νέοι αγρότες που συμμετείχαν ενεργά στα μπλόκα της περιοχής. Κι επειδή η ζωντάνια τους, ο προβληματισμός τους, η κριτική τους, δύσκολα χωράει στο χρόνο, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Έχουμε πολλά να μάθουμε από αυτούς.

Ανασφάλεια και ανησυχία για την επόμενη ημέρα -αυτά τα αισθήματα διακατέχουν τους επαγγελματίες- εργαζόμενους στο χώρο της οικοδομής και των κατασκευών, με τους οποίους συναντήθηκα. Ελλιπή μέτρα ασφάλειας στη δουλειά δυσβάστακτη φορολόγηση, έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού και εκτίναξη των τιμών στα οικοδομικά υλικά, δημιουργούν ένα περιβάλλον ανασφάλειας στον κλάδο τους.

Εργάζονται, προσπαθούν, καινοτομούν, την ίδια στιγμή που δίνουν τη μάχη για ζωτικά τους αιτήματα. Οι εκπρόσωποι το αγροτικού συλλόγου Πλατύκαμπου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μελίβοιας, που είχα την ευκαιρία να συναντήσω, μου περιέγραψαν τα προβλήματά τους σε όλη τη διαδικασίας της παραγωγής. Με εντυπωσίασαν όμως και με τη δημιουργική τους προσπάθεια να αναδείξουν την ποιοτική παραγωγή και να επενδύσουν στην μεταποίηση των προϊόντων τους.

Στην συνέχεια, είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής μετά από το καταστροφικό πέρασμα του Daniel, αλλά και για το πώς η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας αποτελεί ένα σημαντικό όπλο, τόσο στην πρόληψη, όσο και στην αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Τέλος βρεθήκαμε στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή και συζητήσαμε με τους καθηγητές και τους σπουδαστές για τον σημαντικό ρόλο που το ίδρυμα αυτό μπορεί να παίξει στον κύκλο της εκπαίδευσης που αφορά τον αγροτικό τομέα.

