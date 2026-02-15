Μαζί τους στη συνάντηση ήταν και ο δήμαρχος Αγιάς, Αντώνης Γκουντάρας.

Με νέους της πόλης συναντήθηκε, το απόγευμα της Κυριακής, ο Αλέξης Τσίπρας σε κεντρικό καφέ της Λάρισας, συνοδευόμενος από τον πρώην δήμαρχο Λάρισας, Απόστολο Καλογιάννη.

Όπως αναφέρει το thelarissapaper, ο ίδιος είχε την ευκαιρία να ακούσει τους προβληματισμούς της νέας γενιάς και να συζητήσει μαζί τους για θέματα της επικαιρότητας.

Αξίζει να θυμίσουμε οτι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στη Λάρισα με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «ΙΘΑΚΗ», που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace στις 18:30 μ.μ.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

Απόστολος Καλογιάννης

Πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων

Ιωάννα Καραβάνα

Δικηγόρος – Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών

Θέμης Λαζαρίδης

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαριάννα Τουμασάτου

Ηθοποιός

Σωτήρης Τσουκαρέλης

Πολιτικός Επιστήμονας-Υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά»

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.