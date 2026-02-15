Με νέους της πόλης συναντήθηκε, το απόγευμα της Κυριακής, ο Αλέξης Τσίπρας σε κεντρικό καφέ της Λάρισας, συνοδευόμενος από τον πρώην δήμαρχο Λάρισας, Απόστολο Καλογιάννη.
Όπως αναφέρει το thelarissapaper, ο ίδιος είχε την ευκαιρία να ακούσει τους προβληματισμούς της νέας γενιάς και να συζητήσει μαζί τους για θέματα της επικαιρότητας.
Αξίζει να θυμίσουμε οτι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στη Λάρισα με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «ΙΘΑΚΗ», που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace στις 18:30 μ.μ.
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:
Απόστολος Καλογιάννης
Πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων
Ιωάννα Καραβάνα
Δικηγόρος – Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών
Θέμης Λαζαρίδης
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μαριάννα Τουμασάτου
Ηθοποιός
Σωτήρης Τσουκαρέλης
Πολιτικός Επιστήμονας-Υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά»
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.