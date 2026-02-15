Το μείζον πρόβλημα της ασφάλειας που ταλανίζει τη χώρα σε όλα τα επίπεδα αναμένεται να αναδείξει ο Αλέξης Τσίπρας στη Λάρισα κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» τη Δευτέρα.
Ο νομός Λάρισας και γενικότερα η Θεσσαλία, άλλωστε, είναι οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ίσως στην Ελλάδα-και μάλιστα καθόλη τη διάρκεια της παρούσας κυβέρνησης.
- Ο Ντάνιελ.
- Η τραγωδία των Τεμπών.
- Οι πέντε νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα.
- Η διατροφική ανασφάλεια.
- Ο ξεριζωμός των αγροτών.
Ταυτόχρονα ο νομός Λάρισας και η περιοχή της Θεσσαλίας είναι οι περιοχή από την οποία ξεκίνησαν οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις, όπως το κίνημα των Τεμπών και οι αγροτικές κινητοποιήσεις...
