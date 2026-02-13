Ενα πάνελ με ιδιαίτερο τοπικό ενδιαφέρον για ολόκληρη την -πολύπαθη- Θεσσαλία, θα έχει τη Δευτέρα, η παρουσίαση της «Ιθάκης», στη Λάρισα στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace Larissa (Παπαναστασίου 19, Λάρισα).
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:
- Απόστολος Καλογιάννης. Πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων
- Ιωάννα Καραβάνα, Δικηγόρος – Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών
- Θέμης Λαζαρίδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Μαριάννα Τουμασάτου, Ηθοποιός
- Σωτήρης Τσουκαρέλης, Πολιτικός Επιστήμονας-Υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά»
- Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
- Παρουσίαση – Συντονισμός:
- Γιάννης Γιαννακόπουλος, Δημοσιογράφος Θεσσαλία TV
- Αλεξία Τασούλη, Δημοσιογράφος Ναυτεμπορική TV
Ώρα προσέλευσης: 18:30 - Ώρα έναρξης: 19:00