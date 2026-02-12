«Ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε προτείνει απολύτως τίποτα, μια γενικολογία, μια ταυτολογία, με αυτούς τους συνυπογράφοντες», αναφέρει για την πρόταση του 2006, υπενθυμίζοντας ότι δεν την έκανε δεκτή ο Κ. Καραμανλής.

Οι διαρροές του Μαξίμου αναφέρουν πως ο πρωθυπουργός θα προτείνει για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος την πρόταση που είχε ως βουλευτής καταθέσει στην Αναθεώρηση με άλλους «γαλάζιους» τότε βουλευτές όπως ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Νίκος Γεωργιάδης κ.α.

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε προτείνει απολύτως τίποτα, μια γενικολογία, μια ταυτολογία, με αυτούς τους συνυπογράφοντες» ήταν το σχόλιο του Ευάγγελου Βενιζέλου, υπενθυμίζοντας ότι την πρότασή του νυν πρωθυπουργού δεν την έκανε δεκτή η τότε κοινοβουλευτική πλειοψηφία της ΝΔ υπό τον Κώστα Καραμανλή»!

Είπε χαρακτηριστικά ο Ευ. Βενιζέλος μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Σκάι» και τον Παύλο Τσίμα:

«Θα σας πω και για τον κ. Μητσοτάκη, έκανε μία πρόταση το 2006, που δεν έγινε δεκτή. Από ποιον δεν έγινε δεκτή; Δεν έγινε δεκτή από την κυβερνητική πλειοψηφία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, από την κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή, διότι το ΠΑΣΟΚ είχε αποχωρήσει από τη διαδικασία αυτή και σας παρακαλώ ως έγκριτος δημοσιογράφος, ως ένας εκ των πρυτάνεων της ελληνικής δημοσιογραφίας, αναζητήστε αυτή την πρόταση. Πρώτος υπογράφων στις 17 Νοεμβρίου 2006 είναι ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεύτερος υπογράφων ο τότε βουλευτής Κερκύρας της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Γεωργιάδης, τρίτος υπογράφων ο τότε βουλευτής Ιωαννίνων Κωνσταντίνος Τασούλας. Δείτε τη διάταξη αυτή τι λέει, για την παραγραφή λέει, προτείνουμε την κοινή παραγραφή ή βραχύτερη παραγραφή εάν χρειάζεται και αυτό θα το κρίνουμε στη συζήτηση. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε προτείνει απολύτως τίποτα, μία γενικολογία, μία ταυτολογία, με αυτούς τους συνυπογράφοντες, τους οποίους αναφέρω».

Με το ...βαμβάκι, αλλά ξέρει να σφάζει ο Ευ. Βενιζέλος!

Β.Σκ.