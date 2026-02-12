Η ζήτηση μετακινήθηκε από το εντυπωσιακό στην τεχνολογία, από το μέγεθος στην ποιότητα, από την επίδειξη στη καθημερινή ποιότητα διαβίωσης.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η αγορά πολυτελούς κατοικίας στην Αττική κατέγραψε μία από τις πιο ισχυρές και συνεκτικές ανοδικές πορείες στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές κατοικιών στην Αθήνα αυξήθηκαν κατά περίπου +9% το 2021, +13% το 2022, +14% το 2023 και +8% το 2024, οδηγώντας σε μια σωρευτική άνοδο που προσεγγίζει το +50% μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Το 2025, η αγορά συνέχισε ανοδικά με πιο ήπιο αλλά σταθερό ρυθμό, επιβεβαιώνοντας ότι η δυναμική αυτή δεν ήταν συγκυριακή.

Όπως αναφέρει η κα Κορίνα Σαΐα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Premier Realty, πίσω από τους αριθμούς, συντελέστηκε μια ουσιαστική μετατόπιση στο τι θεωρείται σήμερα πολυτελές. Η ζήτηση μετακινήθηκε από το εντυπωσιακό στην τεχνολογία, από το μέγεθος στην ποιότητα, από την επίδειξη στη καθημερινή ποιότητα διαβίωσης.

Από τα τετραγωνικά στην εμπειρία διαβίωσης

Κατά την πενταετία 2021-2026, η πολυτελής κατοικία στην Αττική επαναπροσδιορίστηκε. Φυσικό φως, ροή εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, ενεργειακή απόδοση, παροχές ευεξίας και smart home χαρακτηριστικά έγιναν τα βασικά κριτήρια επιλογής. Οι αγοραστές πλέον δεν αναζητούν απλώς ένα εντυπωσιακό ακίνητο, αλλά ένα σπίτι που υποστηρίζει την καθημερινότητά τους σε βάθος χρόνου», σημειώνει η κα Σαΐα. Η ευεξία, η λειτουργικότητα και η αίσθηση ιδιωτικότητας έχουν αποκτήσει την ίδια βαρύτητα με την τοποθεσία.

Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο, δύο γεωγραφικές ζώνες της Αττικής ξεχώρισαν ως οι βασικοί πυλώνες της πολυτελούς αγοράς, με σαφώς διαφορετικό αγοραστικό DNA.

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα και η Βόρεια Αττική: Δύο αγορές με διαφορετικό αγοραστικό DNA

Η εμπειρία της αγοράς δείχνει ότι η πολυτελής κατοικία στην Αττική δεν είναι ενιαία. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα και η Βόρεια Αττική λειτουργούν ως δύο συμπληρωματικά οικοσυστήματα, με διαφορετικές προτεραιότητες, διαφορετική ψυχολογία αγοραστών και διαφορετική λογική επένδυσης.

Buyer DNA (προφίλ αγοραστή) - Συγκριτικό Προφίλ

Αθηναϊκή Ριβιέρα:

Αγορά με έντονο χαρακτήρα lifestyle

Διεθνές αγοραστικό κοινό με σημαντική παρουσία

Μη μόνιμη κατοικία / μετεγκατάσταση / Golden Visa

Έμφαση στη θέα, την εγγύτητα με τη θάλασσα & την εξωτερική διαβίωσή

Νεόδμητα, ρετιρέ & boutique projects

Υψηλή ρευστότητα και ταχύτερη ανακύκλωση αγοραστών

Ταχύτερη απόδοση κεφαλαίου

Εξωστρεφής μεσογειακή διαβίωση

Bόρεια Αττική:

Αγορά προσανατολισμένη στη μόνιμη κατοικία

Ισχυρό εγχώριο & επαναπατριζόμενο κοινό

Κύρια κατοικία

Έμφαση στον εσωτερικό χώρο, την ιδιωτικότητα και τη φύση

Μονοκατοικίες & οικογενειακά ευρύχωρα διαμερίσματα

Μακροπρόθεσμη εγκατάσταση

Μακροπρόθεσμη υπεραξία

Οικογενειακή διαβίωση

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα: lifestyle asset με διεθνές αποτύπωμα

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα, από το Παλαιό Φάληρο και τον 'Αλιμο έως το Ελληνικό και τη Γλυφάδα, τη Βούλα, τη Βουλιαγμένη και τη Βάρκιζα, εδραιώθηκε ως ο πιο διεθνοποιημένος διάδρομος πολυτελούς κατοικίας της χώρας. Η ζήτηση επικεντρώθηκε σε νεόδμητα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών και έργα μικρής κλίμακας με χαρακτήρα (boutique projects), χαμηλής πυκνότητας και σπάνιες κατοικίες με ανεμπόδιστη θέα. Παράλληλα, το αποτύπωμα της Ριβιέρας διευρύνεται, καθώς η αναβάθμιση των υποδομών και η αυξανόμενη επενδυτική δραστηριότητα ενισχύουν σταδιακά και νοτιότερες περιοχές, όπως η Σαρωνίδα.

Όπως επισημαίνει η Κορίνα Σαΐα, στη Ριβιέρα, η πολυτελής κατοικία λειτουργεί ως διεθνές lifestyle asset. Οι αγοραστές συγκρίνουν την Αθήνα με άλλες μεσογειακές αγορές και επιλέγουν ακίνητα που συνδυάζουν ποιότητα κατασκευής, αρχιτεκτονική ταυτότητα και πραγματική εμπειρία διαβίωσης.

Βόρεια Αττική: διακριτική πολυτέλεια (quiet luxury) και ποιότητα ζωής σε βάθος χρόνου

Παράλληλα, η Βόρεια Αττική ανέδειξε μια πιο διακριτική αλλά εξαιρετικά σταθερή εκδοχή πολυτέλειας. Περιοχές όπως το Ψυχικό, η Κηφισιά, η Εκάλη, η Πολιτεία, η Νέα Ερυθραία και το Καστρί, καθώς και ζώνες με μεγαλύτερα οικόπεδα όπως ο Διόνυσος, η Δροσιά, ο Αγ. Στέφανος και το Καπανδρίτι, προσέλκυσαν αγοραστές που αναζητούν χώρο, ιδιωτικότητα και καθημερινή οικογενειακή λειτουργικότητα.

Στη Βόρεια Αττική βλέπουμε αγοραστές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, για τους οποίους το σπίτι είναι βάση ζωής και όχι απλώς επιλογή lifestyle», αναφέρει η κα Σαΐα. Το πράσινο, η ησυχία και η ευελιξία των χώρων υπερισχύουν της προβολής.

Καθώς η αγορά προχωρά πέρα από το 2026, οιι αγοραστές δεν εγκαταλείπουν την άνοδο των τιμών, επενδύουν όμως πλέον στην ανθεκτικότητα και τη διάρκεια της υπεραξίας. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε μια ήπια αλλά θετική άνοδο της τάξης του 3%-5% για το 2026, με σαφείς διαφοροποιήσεις ανάλογα με την τοποθεσία (microlocations), τη σπανιότητα και την ποιότητα κατασκευής.

Η Αττική διαθέτει πλέον δύο ξεκάθαρες, διεθνώς κατανοητές εκδοχές πολυτελούς διαβίωσης, τη μεσογειακή εξωστρέφεια της Ριβιέρας και τη διακριτική ποιότητα της Βόρειας Αττικής. Και αυτό ακριβώς είναι που την καθιστά ώριμη, ανθεκτική και ελκυστική: μια αγορά που δεν πουλά απλώς ακίνητα, αλλά τρόπους διαβίωσης με διάρκεια.