Από θαύμα αποφεύχθηκαν τα χειρότερα: Η 25χρονη έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο «Σισμανόγλειο» και αποχώρησε.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μεταφέρθηκε το πρωί της Τρίτης μια 25χρονη υπάλληλος καταστήματος, η οποία δέχθηκε επίθεση με υδροχλωρικό οξύ κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας.

Σύμφωνα με τις αρχές, 43χρονη γυναίκα εισήλθε σε κατάστημα της περιοχής και αφαίρεσε κοσμήματα από το εσωτερικό του. Όταν έγινε αντιληπτή από την υπάλληλο και εκείνη επιχείρησε να την ακινητοποιήσει, η δράστιδα της επιτέθηκε ρίχνοντάς της υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπο.

Πληροφορίες του «Χ» αναφέρουν ότι η παθούσα πρόλαβε να στρέψει το κεφάλι της την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα το καυστικό υγρό να τη βρει πλαγίως, κοντά στο μάτι, αποφεύγοντας σοβαρότερο τραυματισμό.

Μάλιστα μάρτυρες του περιστατικού έκαναν λόγο για δεύτερη επίθεση: όταν η 25χρονη προσπάθησε να απομακρυνθεί, η δράστιδα φέρεται να την έριξε στο έδαφος επιχειρώντας να της επιτεθεί εκ νέου. Στη συνέχεια μπήκε ξανά στο κατάστημα και προσπάθησε να αφαιρέσει κοσμήματα, χωρίς επιτυχία, καθώς παρενέβησαν άλλοι εργαζόμενοι.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΔΙΑΣ, οι οποίοι συνέλαβαν τη 43χρονη. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών.

Πιο συγκεκριμένα, στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ναρκωτικά δισκία, ένα δοχείο υδροχλωρικού οξέος και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι. Τα αφαιρεθέντα κοσμήματα εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια.