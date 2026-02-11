Αυτές είναι οι ημερομηνίες για τις πληρωμές των συντάξεων. Οι... εκπλήξεις αναλυτικά.

Νωρίτερα θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους χιλιάδες συνταξιούχοι μέσα στο 2026, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις το πρόγραμμα πληρωμών επηρεάζεται από αργίες και τραπεζικές ημέρες.

Σύμφωνα με το ημερολόγιο πληρωμών, οι συντάξεις που αναμένεται να καταβληθούν πιο νωρίς μέσα στη χρονιά είναι εκείνες των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Νοεμβρίου 2026, καθώς συμπίπτουν με μεγάλες αργίες (Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου).

Με βάση το ενιαίο πλαίσιο πληρωμών του e-ΕΦΚΑ, κύριες και επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν στην ίδια ημερομηνία, ωστόσο οι συνταξιούχοι χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Συντάξεις Μαρτίου 2026

Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για την καταβολή των συντάξεων Μαρτίου 2026, με το ημερολόγιο πληρωμών να επηρεάζεται από την αργία της Καθαράς Δευτέρας (23 Φεβρουαρίου).

1. Συντάξεις Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ):

Τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.Ωστόσο λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας (23/02), τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

Συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Συνταξιούχους ΟΓΑ

Συνταξιούχους ΕΤΑΑ (Μη Μισθωτών)

Όλους τους νέους συνταξιούχους (Μισθωτούς & Μη Μισθωτούς) που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και έπειτα (Νόμος 4387/2016).

2. Συντάξεις Μισθωτών (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ):

Οι συντάξεις θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.Τα χρήματα θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

Συνταξιούχους ΙΚΑ

Συνταξιούχους Δημοσίου

Συνταξιούχους ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

Υπόλοιπα ταμεία (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ).

Συντάξεις Απριλίου 2026

Νωρίτερα θα καταβληθούν και οι συντάξεις Απριλίου λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου.

1. Συντάξεις Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ):

Τα χρήματα είναι να πιστωθούν στους λογαριασμούς την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Ωστόσο λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το βράδυ της Τρίτης 24 Μαρτίου 2026.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

Συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Συνταξιούχους ΟΓΑ

Συνταξιούχους ΕΤΑΑ (Μη Μισθωτών)

Όλους τους νέους συνταξιούχους (Μισθωτούς & Μη Μισθωτούς) που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και έπειτα (Νόμος 4387/2016).

2. Συντάξεις Μισθωτών (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ):

Οι συντάξεις θα καταβληθούν την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026. Τα χρήματα θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου 2026.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

Συνταξιούχους ΙΚΑ

Συνταξιούχους Δημοσίου

Συνταξιούχους ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

Υπόλοιπα ταμεία (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ).

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026

Νωρίτερα θα καταβληθούν και οι συντάξεις Νοεμβρίου λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.

1. Συντάξεις Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ):

Τα χρήματα είναι να πιστωθούν στους λογαριασμούς την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026 και αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το βράδυ της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου 2026.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

Συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Συνταξιούχους ΟΓΑ

Συνταξιούχους ΕΤΑΑ (Μη Μισθωτών)

Όλους τους νέους συνταξιούχους (Μισθωτούς & Μη Μισθωτούς) που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και έπειτα (Νόμος 4387/2016).

2. Συντάξεις Μισθωτών (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ):

Οι συντάξεις είναι να καταβληθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026. Ωστόσο λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου θα πιστωθούν νωρίτερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2026.

Η κατηγορία αυτή αφορά: